«اتفاقيات حفظ التراث».. جلسة معرفية في «جمعة الماجد للتراث»

قدّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، جلسة معرفية بعنوان «طرائق الاستفادة من الاتفاقيات الدولية في حفظ التراث»، شارك فيها الدكتور ياسر الهياجي، أستاذ التراث المساعد في جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، والدكتور بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم في مركز جمعة الماجد.

بدأ الجلسة مع الدكتور ياسر الهياجي، الذي تحدّث في ورقته التي سمّاها «حماية التراث الثقافي في سياق دولي متعدد المخاطر والمعايير»، عن حماية التراث الثقافي على المستوى الدولي والمخاطر التي يتعرض لها، ومعايير حمايته، حيث سلط الضوء على مفهوم وأشكال حماية التراث الثقافي، مستعرضاً أهم المنظمات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي وفق تسلسلها الزمني. كما تحدث عن معوقات حماية التراث في السياق الدولي.

ثم تحدّث الدكتور بسام داغستاني عن دور مركز جمعة الماجد في حفظ تراث غرب إفريقيا، واستعرض عمل المركز في مدينة تشيت بموريتانيا، وكيف ساعد المركز في تأسيس معمل ترميم للمخطوطات هناك، ثم تحدث عن دولة مالي والدور الذي لعبه المركز في حفظ تراث مخطوطات تمبكتو من الضياع الذي تعرّضت له بعد الانقلاب العسكري في مالي سنة 2012.