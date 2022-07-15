«المرشد المعتمد» ينطلق في رحاب متحف الاتحاد بدبي الإثنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برنامج المرشد الثقافي المعتمد في متحف الاتحاد لطلبة المدارس الذين تراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، واعدةً المشتركين بصيف مفعم بالثقافة وتعزيز المهارات مع باقة حافلة بالأنشطة الشيّقة والمبتكرة، خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري.

وعلى مدار أسبوعين، أعدَّت «دبي للثقافة» برنامجاً باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن جولات واقعية وأخرى افتراضية في متحف الاتحاد، تتيح أمام المشاركين الفرصة للتعرّف إلى مهارات وظيفة المرشد الثقافي المعتمد، بالإضافة إلى فرصة التعرف إلى أقسام المتحف المختلفة، وتنمية معارفهم حول تاريخ دولة الإمارات.

ويتيح البرنامج أمام المشاركين فرصة لاكتساب مهارات الإرشاد الثقافي التي تسهم في تنمية مهارات القيادة لديهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التواصل مع الآخرين.

وقالت مدير مشروع برنامج المرشد الثقافي المعتمد حنان الهرمودي: «يهدف البرنامج إلى إبراز مهنة المرشد الثقافي في المجتمع الإماراتي، ونشر الوعي حول أهمية دور المرشد كسفير لوطنه أمام الزوار من جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام (دبي للثقافة) بتحفيز الإبداع والابتكار لدى الناشئة، واكتشاف وتطوير المواهب الوطنية وتنميتها، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاستثمار أوقاتهم على الشكل الأمثل خلال إجازتهم الصيفية».

وأضافت: «نهدف من خلال البرنامج أيضاً إلى ترسيخ الدور الثقافي والاجتماعي للمتاحف التخصصية وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة كوجهة رئيسة تسهم في تكوين ثقافة مجتمعية غنية، ينتقلون منها إلى صناعة المستقبل. كما نسعى إلى توثيق علاقة النشء بتاريخ دولة الإمارات وإرثها العريق، وإبقاء التراث الثقافي الإماراتي حاضراً في عقول وقلوب الأجيال الصاعدة وتحفيزها على الاستلهام من قصة تأسيس الدولة وإنجازاتها المبهرة في مواصلة مسيرة التطوير والازدهار في الإمارات خلال الـ50 عاماً المقبلة».

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