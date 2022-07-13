بدور القاسمي تروي حكاية «بيت الحكمة» في ساو باولو

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استعرضت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، التحديات والفرص المتاحة أمام قطاع النشر البرازيلي، خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق النسخة البرازيلية لمنصة «PublisHer» بمدينة ساو باولو البرازيلية، الرامية إلى تعزيز التضامن، والتنوع والعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في قطاع النشر.

وجاء إطلاق المنصة في ساو باولو لتمكين الناشرات وإدماجهن في مجتمع النشر، ومساعدتهن على تبادل الأفكار وإبرام الشراكات والمشاركة في المبادرات الجديدة التي تتناول سبل تعزيز التنوّع والاندماج والعدالة في صناعة النشر، إثر النجاح الكبير الذي حققته المنصة في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الشيخة بدور القاسمي في جلسة حوارية ضمن فعاليات الإطلاق أن المنصة تسهم في معالجة عدد من قضايا العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة، وتساعد في التغلّب على تحديات الاندماج والحراك الوظيفي وفجوة الأجور بين الرجل والمرأة.

والتقت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين العاملين في قطاع النشر البرازيلي خلال مشاركتها في «مؤتمر الناشرين» الذي عُقد قبيل انطلاق معرض ساو باولو الدولي للكتاب. وأشادت خلال كلمتها بروح التعاون والتضامن في صناعة النشر بالبرازيل، مستعرضة مبادرة «الخطة العالمية لاستدامة ومرونة قطاع النشر» - إنسباير - ودورها في تحفيز إحداث التغيير الإيجابي المنشود في صناعة النشر ومواجهة التحديات التي سببتها أزمة كورونا وتحويلها إلى فرص، داعيةً الناشرين وأصحاب متاجر الكتب إلى تعزيز التضامن والتركيز، واكتساب المهارات المتنوعة الحديثة وتوظيفها لضمان تحقيق النجاح.

وشاركت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين في عدد من الجلسات في معرض ساو باولو الدولي للكتاب. واستعرضت خلال جلسة بعنوان «مكتبات جديدة.. قرّاء جدد» أقيمت بمشاركة متحدثين من كولومبيا والبرازيل لتبادل الأفكار والرؤى، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ رؤية واستراتيجية جديدة لتطوير «بيت الحكمة» بالشارقة كبوابة حديثة للعلم والمعرفة والثقافة. وتناولت الدور الحيوي الذي تلعبه المكتبات بشكل عام في تعزيز الروابط المجتمعية وبشكل خاص في البلدان النامية وخلال الأزمات.

يشار إلى أن زيارة الشيخة بدور القاسمي لمعرض ساو باولو الدولي للكتاب تأتي استكمالاً لجولتها في أميركا اللاتينية، التي التقت فيها عدداً من الناشرين في بوغوتا بكولومبيا، وبوينس آيرس في الأرجنتين.

بدور القاسمي دعت الناشرين إلى التضامن، واكتساب المهارات الحديثة وتوظيفها لتحقيق النجاح.

رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين:

«منصة PublisHer تسهم في معالجة تكافؤ الفرص والمساواة، وتساعد في التغلّب على تحديات الاندماج».

الدعم اللازم

التقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ممثلين عن ثلاث جمعيات متخصصة بالنشر في البرازيل، هي: «غرفة الكتاب البرازيلية» و«الاتحاد الوطني لناشري الكتب» و«الجمعيّة البرازيليّة للكتاب والمحتوى التعليمي»، لمناقشة السبل التي يستطيع الاتحاد الدولي للناشرين من خلالها تقديم الدعم اللازم لهم، مشيرة إلى أهمية تولي البرازيلية كاريني بانسا نائبة رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين منصب الرئيسة المقبلة للاتحاد، في تعزيز مشاركة الناشرين البرازيليين في منظومة النشر عالمياً.

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