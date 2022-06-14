كتب حاكم الشارقة تحظى بإقبال لافت في «معرض الرباط»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حظي جناح هيئة الشارقة للكتاب في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في المغرب بإقبال لافت من الأكاديميين والنخب المثقفة والزوار على كتابي «إني أدين» و«محاكم التفتيش» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ أشادوا بالمجالات التي يتناولها سموه في توثيقه التاريخي لمناطق مهمة وأحداث تاريخية فاصلة كان للعرب والمسلمين دور رئيس في تشكيلها، لاسيما تلك التي تؤرخ للحضور العربي في الأندلس، مشيرين إلى أنها رؤية تعكس اهتمام سموه بتوثيق التاريخ العربي والإسلامي، وتقديمه بين أيدي القراء بصورة معاصرة تستند إلى منهجيات البحث العلمي الدقيق، وتسلط الضوء على الآثار الحضارية للوجود العربي في القارة الأوروبية.

واختتمت الهيئة مؤخراً مشاركتها في الدورة الـ27 من المعرض الذي نظم خلال الفترة من الثاني إلى الـ12 من الشهر الجاري.

وقال مدير هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية رئيس وفد الهيئة بالمعرض فاضل بوصيم، إن «مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في المعرض تنطلق من الأهميّة التي تترتب على المساهمة في المحافل الثقافية العربية والعالمية، ما يُعزز آفاق التعاون والشراكة وتبادل المعارف والخبرات».

وأضاف: «تمضي الهيئة في تعزيز انخراطها الإقليمي والعالمي، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الرامية إلى خدمة مشروع الشارقة الحضاري. وتعدّ مشاركتنا في المعرض لهذا العام، فرصة لتأكيد الدور الذي تلعبه المغرب في المشهد الأدبي العربي، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية في الارتقاء بالتجارب الإبداعيّة، كما تأتي في إطار البرنامج والحراك الثقافي للهيئة في دول المغرب العربي، إذ بدأنا في الجزائر، واليوم في المغرب، وسيمتدّ البرنامج ليشمل كذلك تونس في قادم الأيام انطلاقاً من رؤية الشارقة في دعم الحراك العربي في هذا الشأن».

وشهد جناح هيئة الشارقة للكتاب إقبالاً لافتاً من مثقفين وأدباء وكتاب وناشرين اطلعوا على أبرز أنشطتها وفعالياتها، والخدمات التي تقدمها للناشرين، كما تعرفوا على رؤية معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي حاز لقب أكبر المعارض العالمية للكتاب على مستوى بيع وشراء الحقوق، إضافة إلى تناول أهمّ الخدمات والتسهيلات التي توفرها المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر، والفرص التي تقدمها للمستثمرين.

ونظّمت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض ندوة بعنوان «آفاق عربية معاصرة»، استضافت رئيس اتحاد أدباء وكتاب الإمارات سلطان العميمي، والمترجم المغربي محمد آيت حنا، وسلطت الضوء على قضايا عدة.

وقال العميمي: إن «حضور الشارقة الفاعل في المعارض العربية والعالمية للكتاب يشكل منبراً ثقافياً مؤثراً للكتَّاب والأدباء الإماراتيين والعرب، إذ يخلق بيئة ثقافية لتبادل أفكارهم مع نظرائهم، ويعزز حضور إصداراتهم أمام القراء من جميع المشارب والثقافات، ما يسهم بدوره في إيجاد حالة من التواصل البناء بين المثقفين، ووضع أرضية تؤسس لتعارف إيجابي يستثمر في الثقافة لبناء جسور التواصل بين الحضارات العالمية».

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