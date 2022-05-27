في جناح مستوحى من خيام اللاجئين.. «كان ياما كان» تواصل الحكاية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يواصل المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مشاركته في الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بجناح مستوحى من خيام اللاجئين، وتصميم يعكس القيم النبيلة لمبادرة «كان ياما كان»، التي ينفذها المجلس للعام الثامن على التوالي، بهدف جمع الكتب الصادرة بلغات متعددة من المجتمع المحلي، وتوزيعها على الأطفال واليافعين في المناطق التي تعاني الأزمات حول العالم.

وحظي الجناح بزيارة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم، والمدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب سعيد حمدان الطنيجي، الذين اطلعوا على أبرز معروضات الجناح، واستمعوا إلى شرح من رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مروة العقروبي، عن مبادرة «كان ياما كان»، وأهم المشروعات والمبادرات التي يعكف المجلس على تنفيذها.

ويُبرز جناح المجلس في المعرض أهم إنجازات مبادرة «كان ياما كان» منذ انطلاقتها بالصوت والصورة، من خلال شاشات تركز على الفئات التي نجحت المبادرة في إيصال الكتب إليها، من سكان مخيمات اللجوء، إلى جانب التعريف بالكتب الصامتة، ودور المجلس في الترويج لها في دولة الإمارات والمنطقة، وآثار تلك الكتب على تحفيز المعرفة وإثراء المصادر التعليمية، حيث يتعرف زوار الجناح إلى نتائج المبادرة، مع إمكانية التبرع بالكتب في جناح المبادرة، إذ سيوزعها المجلس لاحقاً على الأطفال واليافعين، بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف 20 يونيو من كل عام. وينظم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ضمن برنامج مشاركته في المعرض، الذي يستمر إلى بعد غد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عدداً من الورش في جناحه.

• بدور القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، زارت جناح المجلس في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

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