جائزة الإبداع العربي تحتفي بـ 18 فائزاً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كرّمت دائرة الثقافة في الشارقة 18 فائزاً وفائزة في الدورة الـ25 من جائزة الشارقة للإبداع العربي/ الإصدار الأول، بحضور نخبة من المثقفين والأدباء.

وسلّم رئيس الدائرة عبدالله العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة الأمين العام للجائزة محمد إبراهيم القصير، الفائزين ولجان تحكيم حقول الجائزة الستة شهادات ودروعاً تذكارية تقديراً لمجهوداتهم الفكرية والأدبية والإبداعية.

وهنّأ العويس الفائزين بالجائزة، مثنياً على جهودهم الأدبية في إنجاز إصدارهم الإبداعي الأول، الذي نال باستحقاق الفوز في الجائزة.

وقدّم الفائزون شكرهم إلى الشارقة بوصفها «حاضنة للإبداع والمبدعين». وأثنوا على الرعاية والاهتمام الكبيرين من إمارة الثقافة للأدباء والمثقفين والمفكرين والنقاد العرب، إذ تمهد الطريق لكل شخص يسير في درب الإبداع.

وشهد اليوم الثاني من فعاليات الجائزة قراءات شعرية للفائزين في مجال الشعر، وتقديم سلسلة قراءات قصصية للفائزين في مجال القصة القصيرة، كما تواصلت أعمال الورشة العلمية المصاحبة للجائزة في محورها الثاني الذي حمل عنوان «التكنولوجيا والسرد».

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