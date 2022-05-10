«جائزة الشيخ زايد» تعلن أسماء الفائزين.. ميسون صقر وكوكبة مبدعين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن أسماء الفائزين في دورتها الـ16، إذ تلقّت الجائزة التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مشاركة واسعة من فئة الكتّاب الشباب من مختلف دول العالم، وبلغ عدد الترشيحات أكثر من 3000 مشاركة من 55 دولة، من بينها 20 دولة عربية، و35 أجنبية، وفاز فيها ستة أدباء ومفكرين ومترجمين، إضافة إلى مكتبة الإسكندرية.

وحصدت جائزة «فرع الآداب» الشاعرة والروائية الإماراتية ميسون صقر، عن كتابها «مقهى ريش.. عين على مصر»، وفازت السورية ماريا دعدوش بالجائزة عن فرع «أدب الطفل والناشئة»، عن قصتها «لغز الكرة الزجاجية»، فيما نال الدكتور محمد المزطوري (تونس) الجائزة عن فرع «المؤلف الشاب»، عن كتابه «البداوة في الشّعر العربي القديم».

وحصد الجائزة عن فرع «الترجمة» الدكتور أحمد العدوي (مصر)، الذي ترجم كتاب «نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي»، للمؤلف جورج مقدسي، فيما حصد المغربي محمد الداهي، جائزة فرع «الفنون والدراسات النقدية» عن كتابه «السارد وتوأم الروح من التمثيل إلى الاصطناع»، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب والنشر والتوزيع عام 2021.

ونال فرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» الدكتور محسن جاسم الموسوي من العراق/الولايات المتحدة، عن كتابه «ألف ليلة وليلة في ثقافات العالم المعاصر: التسليع العولمي والترجمة والتصنيع الثقافي»، فيما ذهبت الجائزة في فرع «النشر والتقنيات الثقافية» لمكتبة الإسكندرية في مصر.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، سعود عبدالعزيز الحوسني: «منذ انطلاقتها في عام 2006 عملت الجائزة على ترسيخ حضورها كواحدة من أهم وأعرق الجوائز الأدبية والثقافية على المستويين الإقليمي والعالمي. واليوم، في الدورة الـ16، نحن نحتفي بكوكبة جديدة من المبدعين في مختلف المجالات والفروع الذين أضافوا منجزات إبداعية جديدة للأدب العربي. ونبارك للفائزين الذين أسهمت أعمالهم بنقل صورة مشرفة عن واقع الثقافة العربية للعالم». وسيعلن الفائز بلقب «شخصية العام الثقافية» خلال الأسابيع المقبلة. وستكرم الجائزة الفائزين في حفل سيعقد بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

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