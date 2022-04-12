بدور القاسمي: صنّاع الكتب سفراء سلام

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، على دور الثقافة وتأثير العاملين في الصناعات الإبداعية والمعرفية على تحقيق السلام، وتجاوز تداعيات النزاعات العالمية على الأفراد والمجتمعات.

وأضافت الشيخة بدور القاسمي، في كلمة لها خلال جلسة بعنوان «دور قطاع النشر والثقافة خلال النزاعات العالمية»، التي نظمتها «جمعية الناشرين البريطانيين» ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ49 من معرض لندن الدولي للكتاب، الذي اختتم أخيراً: «يؤمن الاتحاد بأهمية دوره خلال النزاعات، وفاعلية عمله مع الناشرين الأعضاء في مجال بناء قدراتهم ومرونتهم، وضمان حرية النشر، ودعمهم ليقوموا بدورهم المحوري في إيصال الكتب للقراء، وبشكل خاص للأطفال واللاجئين»، معتبرة أن الناشرين يمثلون سفراء سلام من خلال جهودهم لضمان وصول القراء إلى الكتب وإعادة بناء المجموعات.

وأكد الاتحاد الدولي للناشرين، من خلال المنصة العالمية لمعرض لندن الدولي للكتاب، على دور قطاع النشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة.

وفي واحدة من الجلسات الثلاث التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع «السفير»، استعرضت الشيخة بدور القاسمي سبلاً يمكن للناشرين من خلالها المساهمة بشكل عملي وفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت أن الاتحاد الدولي للناشرين قدم جهوداً عمليةً لتعزيز النشر المستدام من خلال مبادرات، مثل ميثاق الناشرين المناصرين لأهداف التنميّة المستدامة، الذي حقق أخيراً منجزاً تاريخياً بجمع تواقيع أكثر من 200 منظمة وجهة إقليمية وعالميّة.

• ميثاق الناشرين المناصرين لأهداف التنمية المستدامة حقق إنجازاً بجمع تواقيع 200 منظمة وجهة إقليمية وعالمية.

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