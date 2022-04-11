30 لوحة لفنانين من ذوي اضطراب طيف التوحد

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ضمن فعاليات اليوم العالمي للتوحد، التي ينظمها خلال أبريل الجاري مركز الشارقة للتوحد التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، تحت شعار «تعليم جيد وشامل للجميع.. نحو حياة أسهل»، افتتحت مديرة المدينة، منى عبدالكريم اليافعي، المعرض الفني الخاص بأعمال الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد، الذي استضافه «مسرح الزاهية للفنون» في الزاهية مول، بمشاركة مميزة لعدد من مراكز التوحد على مستوى الدولة بالإضافة إلى فروع وأقسام المدينة.

ضم المعرض 30 لوحة لـ41 فناناً من منتسبي مركز الشارقة للتوحد ومراكز التوحد في الدولة بهدف تسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم، وتوعية المجتمع بدور المدينة المؤثر في دعم وخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

شارك في عرض اللوحات مركز ستي سيف، ومركز أولادنا، ومركز النور لتأهيل أصحاب الهمم، ومركز أبوظبي للتوحد، ومركز الإمارات للتوحد، ومركز المشاعر الإنسانية، ومركز دبي لتأهيل ذوي الإعاقة.

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