انطلاق فعاليات «مهرجان الشارقة للثقافة والناس»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

افتتحت مديرة المكتب الثقافي والإعلامي في الشارقة، صالحة عبيد غابش، فعاليات الدورة الخامسة من «مهرجان الشارقة للثقافة والناس»، الذي ينظّمه المكتب، في حديقة الياش بإمارة الشارقة، برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

ويتم تنظيم هذه الدورة من المهرجان بعد انقطاع دام عامين، بسبب ظروف الحجر التي فرضتها «كورونا»، حيث تقام فيه فعاليات أسرية ثقافية ترفيهية فنية متنوعة، بأسلوب عصري جاذب لأفراد الأسرة، في حديقة تخدم أحد الأحياء السكنية في إمارة الشارقة، بهدف إيصال رسالة المكتب وأهدافه إلى المجتمع، وإعادة إحياء الفعاليات السنوية والتشغيلية للمكتب، وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، ورصد تفاعل الجمهور ليكون جزءاً من الفعالية كمشارك وليس كحضور.

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