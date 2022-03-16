«آرت دبي» يختتم فعاليات دورة 2022..مبيعات استثنائية وأرقام زوار غير مسبوقة

المصدر: موقع الامارات اليوم

اختتم معرض «آرت دبي» دورته الخامسة عشرة التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في «مدينة جميرا» – دبي، بتسجيل مبيعات استثنائية في جميع الأقسام الأربعة للمعرض: الحديثة والمعاصرة والبوابة و «آرت دبي ديجيتال»، وحقق «آرت دبي»، الذي اختتمت أعماله الأحد الماضي، إقبالاً كبيراً في أكبر نسخة من المعرض منذ بدايته، إذ استقبل أكثر من 30 ألف زائر على مدار خمسة أيام، ما يدلل على مدى النجاح الكبير الذي حققه المعرض ودوره في تعزيز مكانة دبي المتنامية كمركز عالمي للفنون والثقافة والابتكار والتكنولوجيا، ومنصة رائدة لاستقطاب المبدعين والموهوبين من مختلف أنحاء العالم.

وضمت المنصة العالمية للفن والفنانين من الشرق الأوسط والجنوب العالمي، والتي أقيمت ضمن #وجهات_دبي في #موسم_دبي_الفني، أكثر من 120 عرضًا تقديميًا من خلال 104 صالة عرض ومنصات فنية من 44 دولة في أربعة أقسام رئيسية: المعاصرة، والبوابة، والحديثة وقسم «آرت دبي ديجيتال» الجديد. تم استكمال برنامج المعرض بأعمال تم تكليفها حديثاً لفنانين مشهورين عالمياً، وبرنامج حديث مبتكر على مستوى عالمي، يجلب الخبرات اللامعة بما في ذلك الإصدار الـ 15 من منتدى الفن العالمي وسلسلة جلسات Bybit Talks النقاشية الجديدة.

كما شهد معرض «آرت دبي» 2022 الظهور الأول لقسم «آرت دبي ديجيتال»، وهو قسم معرض مادي جديد يقدم مجموعة منتقاة من أحدث المنصات الرقمية على مستوى العالم. بالنسبة للعديد من المنصات الرقيمية، كانت هذه هي تجربتهم الأولى للمشاركة في العرض في سياق المعرض التقليدي، وتم تحقيق مبيعات استثنائية من زوار المعرض وعبر الإنترنت على نطاق واسع.

ونجح المعرض في استقطاب اعداد كبيرة من الزوار المؤسسيين من عواصم الفن الكبرى، من جميع أنحاء المنطقة والجنوب العالمي، بما في ذلك متحف زيتز للفن الإفريقي المعاصر، ومتحف تيت، ومركز بومبيدو، والمتحف البريطاني، ومتحف مودام لوكسمبورغ، وكونستفيرين هامبورغ، ومتحف الفن والتصوير الفوتوغرافي بنغالورو.

وأقيم المعرض بالشراكة مع أ.ر.م. القابضة الفنية. والراعي الرئيسي للمعرض مجموعة إدارة الثروة السويسرية يوليوس باير. والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة). والشريك الرئيسي لقسم «آرت دبي ديجيتال» بايبت Bybit.

وتمكن معرض «آرت دبي» على مدى 15 عام من أن يتحول الى نقطة التقاء سنوية لعشاق الفن الحديث والمعاصر، حيث يلتقي فيه المواطنين والمقيمين من الفنانين وعشاق الفن والهواة بالإضافة إلى رعاة الفن من جميع أنحاء العالم. ويسلط «آرت دبي» الضوء على الفنون التي لم تنل فرصتها الوافية من الاهتمام بالمناطق الممثلة تمثيلاً ضعيفاً في المنصات العالمية.

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