ملتقى يناقش دور الإعلام الرقمي في تشكيل الواقع القيمي للأسرة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بالتعاون مع الفريق البحثي في معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس، ملتقى الشارقة للإعلام الأسري في دورته الثانية، عبر برنامج «Zoom»، تضمن دراسة عن دور الإعلام الرقمي في تشكيل الواقع القيمي للأسرة بإمارة الشارقة، وورشتين تفاعليتين عن كاريزما الظهور الرقمي، والمؤثرين والقيم الأسرية. وقالت رئيس المكتب الثقافي والإعلامي صالحة غابش: «لقد رأينا أن يكون موضوع هذه الدورة مرتكزاً على الدراسة التحليلية الميدانية لدور الإعلام الرقمي في تشكيل الواقع القيمي للأسرة بإمارة الشارقة، وهو ارتكاز على نتائجها وتوصياتها».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news