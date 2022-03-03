«دبي للقرآن» تحتفل بختام مسابقة «هند بنت مكتوم للقرآن» للفتيات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم مساء أول من أمس، بختام مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم للإناث ضمن الدورة الـ22 للمسابقة، بحضور رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي.

وفي كلمة وجهتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إلى الفائزات والمتسابقات في هذه الدورة، وألقتها نيابة عن سموها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية خولة سعيد النابودة، أعربت سمو الشيخة هند بنت مكتوم عن خالص تهنئتها للمتميزات في حفظ محكم التنزيل، والإلمام بأحكام تلاوته، كما وجهت التهنئة لأسر ولذوي المتسابقات لما أبدينه من تفوق في حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته.

وأكدت سموها في الكلمة الموجهة للحفل اعتزازها بمواصلة جائزة القرآن الكريم لأداء دورها في تعزيز دعائم الثقافة الإسلامية بالتحفيز على حفظ القرآن الكريم والإلمام بما ورد فيه من أحكام يحيا بها المسلم حياة هانئة، يفوز فيها برضا الرحمن وعفوه ومرضاته، معربة عن خالص تقديرها للقائمين على الجائزة وكل من يسهم في إنجاح أهدافها.

إلى ذلك، أثنت سمو الشيخة هند بنت مكتوم على جهود لجان التحكيم واللجنة المنظمة التي واصلت مسيرة الخير على مدى سنوات لإسعاد المنتسبين وتأهيليهم؛ ليتسلحوا بقيم القرآن، التي يتميز بها حافظه، المتدبر لمعانيه، المستنير بهديه، سائلة الله العلي القدير أن يبارك هذه الجهود التي كانت وراء هذا التميز، وأن يجعلها سبباً في زيادة أعداد حفظة كتاب الله عز وجل.

هند بنت مكتوم:

• «جائزة القرآن الكريم تواصل أداء دورها في تعزيز دعائم الثقافة الإسلامية».

الفائزات

حصلت المتسابقة فاطمة إبراهيم محمد إبراهيم من مؤسسة القرآن الكريم والسنة في الشارقة على المركز الأول في الفرع الأول، وحصلت المتسابقة عائشة محمد حسين عبدالله البحري من مركز محمد بن سالم بن بخيت لتحفيظ القرآن الكريم على المركز الأول في الفرع الثاني، وحصلت المتسابقة عائشة السباعي محمد محمد البسيوني من مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم على المركز الأول في الفرع الثالث.

وفازت المتسابقة طيف سعود محمد كليب الطنيجي من مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه بالمركز الأول للفرع الرابع، مناصفة مع المتسابقة ثريا أحمد علي الشحي من مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم. أما المتسابقة زينب عسكر أحمد مسعد محمد من مركز رياض الصالحين لتحفيظ القرآن الكريم فقد حصلت على المركز الأول في الفرع الخامس، والمتسابقة حور جمال أحمد العاجل الطنيجي من مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، فقد حصلت على المركز الأول في الفرع السادس، كما شهد ختام الحفل تكريم لجنة تحكيم مسابقة الإناث في المسابقة.

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