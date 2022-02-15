«المرزوم للصيد» تمدد فترة استقبال الصقارين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت محمية المرزوم للصيد تمديد فترة استقبال الصقارين وهواة الصيد التقليدي، ضمن موسمها السابع، لغاية 28 فبراير الجاري، نظراً لحجم الإقبال المتزايد من عشاق الصقارة والصيد التقليدي، والزوار الراغبين في الاستمتاع بجمال البيئة الصحراوية.

وقال مدير المحمية أحمد بن هياي المنصوري، إن المحمية، ومنذ انطلاق موسمها السابع في الأول من نوفمبر الماضي، وبالتزامن مع حملة «الإمارات.. أجمل شتاء في العالم»، سجلت ارتفاعاً في أعداد الزوار وحجوزات المبيت في الخيام التقليدية التي توفرها المحمية، لقضاء تجربة تراثية سياحية فريدة من نوعها، مؤكداً أن المحمية تعد الأولى من نوعها عالمياً لصيد الحبارى والظبي والأرانب بالطرق التقليدية، إذ توفر مقناصاً للصيد بالصقور والسلوقي، وسط بيئة ملائمة وآمنة في مساحة تبلغ 923 كيلومتراً مربعاً، وضمن إطار الصيد المستدام، ووفقاً لقانون الصيد في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن محمية المرزوم تقع في منطقة الظفرة، وتبعد نحو ساعة بالسيارة عن مدينة أبوظبي، وتستقبل الزوار في موسم الصيـد، لمدة سبعة أيام أسبوعياً.

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