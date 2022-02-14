«طيران الإمارات للآداب» يختتم فعالياته بمشاركة 180 كاتباً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتم مهرجان طيران الإمارات للآداب فعاليات دورته الـ14، الذي نُظّم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبالتعاون مع الشركاء المؤسسين، طيران الإمارات، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المختصة بالتراث والفنون والثقافة في إمارة دبي، حيث حققت دورة 2022 الأكبر منذ انطلاق المهرجان نجاحاً منقطع النظير، بمشاركة أكثر من 180 كاتباً من 47 دولة.

وقالت مديرة المهرجان، أحلام بلوكي: «اكتسبت هذه الدورة أهمية إضافية، حيث عايشنا مدى التعطش لأجواء الإبداع والأدب والثقافة، إذ كان من اللافت أن الجماهير تمكث بعد الجلسات، وتتفاعل بعفوية مع غيرهم من الزوار، وينخرط الجميع في حوارات حول موضوعات تحفز التفكير، وهو ما يتطلع إليه المهرجان. لقد لمّ المهرجان شمل الكتّاب وقرائهم من جديد». ونفدت تذاكر العديد من الجلسات خلال المهرجان، وكان الإقبال منقطع النظير على العديد من الجلسات والورش، أبرزها فعاليات الكاتب ديفيد واليامز متعدد المواهب، والعشاء الخاص مع مايسترو الطهو الإيطالي، أليساندرو بورغيزي، وجلسة ملهمة مع رائد الأعمال غاري فاينيرتشوك، وكذلك جلسات الكاتب المتمرس، أحمد مراد، ومصممة المجوهرات الشهيرة، عزة فهمي، والـ«يوتيوبر»، أحمد الغندور.

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