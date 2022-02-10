«لا مير» تستضيف أكبر مهرجان ثقافي أوكراني بعروض احترافية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تستضيف «لا مير» في فبراير الحالي أكبر مهرجان ثقافي أوكراني حيث تتحول الوجهة الشاطئية عالمية المستوى إلى مقصد رئيس لاستكشاف أوكرانيا قلباً وقالباً من خلال عروض ومواهب متميزة في مجالات الفن والثقافة والأزياء والمأكولات والمجتمع والموسيقى والأوبرا.

ويعد المهرجان فرصة مثالية للجالية الأوكرانية وغيرها من الجاليات العاشقة للمرح في دولة الإمارات، حيث يمكن للمرء أن ينغمس بما فيه من روح وتقاليد وحسن ضيافة.

ويقام المهرجان برعاية «دبي للثقافة»، حيث يستعرض ما يميز دبي من نسيج شامل متعدد الثقافات.

ويسلط المهرجان الضوء على عروض احترافية ترفيهية من أوكرانيا والإمارات احتفاءً بالتنوع الثقافي الغني في دبي.

ويتضمن المهرجان الأوكراني عروضاً مذهلة تشمل الفرقة السلافية الشعبية الأوكرانية وأوبرا الروك «أورفيوس ويوريديس إلى الأبد»، أول عرض في العالم يجمع بين الموسيقى الإلكترونية والتكنولوجيا والروك والأوبرا.

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