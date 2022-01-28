«أضواء الشارقة 2022» من 9 وحتى 20 فبراير المقبل

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة عن تنظيمها لـ«مهرجان أضواء الشارقة 2022» في نسخته الـ11 التي تحمل شعار «أصداء من المستقبل»، على مدار 12 يوماً متواصلاً من العروض الشيقة والفعاليات الحافلة التي تنطلق من تاريخ 9 وحتى 20 فبراير المقبل في مختلف مدن ومعالم إمارة الشارقة.

وقال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إن المهرجان الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يعود بحلته المتجددة، ليرصد مسيرة تطور وتقدم الإمارة الباسمة، ويقدم تصورات فنية لمشهد مستقبلها المشرق.

ويُقدم المهرجان 10 عروض ضوئية مبهرة في مختلف أنحاء إمارة الشارقة، وتضم مواقع المهرجان هذا العام كلاً من: واجهة المجاز المائية، قاعة المدينة الجامعية، مجمع القرآن الكريم، إلى جانب مسجدي الشارقة والنور، بلدية منطقة الحمرية، بالإضافة إلى المباني الحكومية في مدينة كلباء ومسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن، فضلاً عن سد الرفيصة في خورفكان.

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