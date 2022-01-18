«المغير» تتوّج الفائزين في بطولة الظفرة لصيد الكنعد

المصدر: مدينة زايد ■ الإمارات اليوم

توّجت اللجنة المنظمة لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء بدورتها الثانية، الفائزين ببطولة المغيرة، التي أقيمت على شاطئ مدينة المرفأ في منطقة الظفرة، خلال الفترة من السابع إلى 16 يناير الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وتوّج نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، عيسى سيف المزروعي، الفائزين بموقع مكشات مهرجان الظفرة بمدينة زايد.

وأسفرت النتائج في فئة الرجال عن فوز بدر صديق فتح علي عبدالله الخاجة، من فريق العابر، بالمركز الأول بوزن 38.2 كيلوغراماً، وجاء في المركز الثاني حمدان علي مصبح الكندي المرر، من فريق الياسي، بوزن 37.4 كيلوغراماً، وحلّ ثالثاً جاسم محمد الحمادي، من فريق الحصن، بوزن 36.2 كيلوغراماً، وفي المركز الرابع علي الحاج عبدالله خليفة المحيربي، من فريق الظفرة، وفي المركز الخامس أحمد خلفان عبيد المزروعي، من فريق الظفرة.

وفي فئة النساء فازت بالمركز الأول زينب عاشور أحمد سعيد، بوزن 35.6 كيلوغراماً، وفي المركز الثاني عائشة محمد علي محمد شاه سيوار، من فريق رأس الخيمة، بوزن 22.6 كيلوغراماً، وفي المركز الثالث موزة خالد يحيى الحمادي، من فريق الطيار، بوزن 22.4 كيلوغراماً، وفي المركز الرابع مريم محمد عبدالله مراد محمد، من فريق رأس الخيمة، بوزن 20.9 كيلوغراماً، والمركز الخامس سكينة راضوي سيد سجاد حسين، بوزن 19.9 كيلوغراماً

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