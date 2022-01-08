الأردن يفتتح بانوراما قلعة الكرك السياحي

المصدر: عمان - د ب أ

افتتحت السلطات الأردنية مشروع "بانوراما قلعة الكرك الصوت والضوء" السياحي بهدف الترويج السياحي للمدينة محليا وخارجيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، عن عضو مجلس الأعيان، جمال الصرايرة، قوله خلال رعايته حفل الافتتاح الذي أقيم أمس الجمعة: "هذا المشروع يعد من المشاريع السياحية الحيوية والمهمة لترويج المدينة سياحيا وثقافيا وتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة".

وأشار إلى أن "المبادرات الشبابية الجماعية تأتي تجسيدا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني بدعم تلك المبادرات بالعمل المنتج والفاعل الذي يوفر فرص عمل ويسهم في الحد من ظاهرة البطالة والفقر".

من جهته، أكد عضو مؤسسة إعمار الكرك، حسين الطراونة، أن "مشروع البانوراما من المنجزات المبكرة لمؤسسة إعمار الكرك والتي تساهم في ترويج المدينة التاريخية بكل مكوناتها السياحية والاثرية والثقافية والتراثية باعتبار مدينة الكرك متحفا مفتوحا وشاملا".

وأضاف أن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي "على التلة المقابلة لقلعة الكرك المؤابية، جاء ليعبر عن رؤية مدينة الكرك بجمالياتها ومكوناتها المعبرة عن تاريخها المشرف عبر العصور".

وأوضح المشرف على المشروع، معاذ العساسفة، أن مشروع البانوراما السياحي تم بجهود مجموعة من الشباب من المدينة ، مشيرا إلى أن من أهداف المشروع وضع مدينة الكرك على خارطة المدن السياحية في الأردن.

وأضاف أن المشروع يوفر للسائح المشاهدة المباشرة لقلعة الكرك ومدينتها القديمة من خلال برنامج الصوت والضوء الذي "يحكي قصة الكرك عبر العصور"، لافتا إلى توفر مواقف للسيارات ومطاعم ومحلات تجارية ومناطق مظللة ومساحات خضراء وبرجا للسيطرة، كما روعي في تصميم المشروع وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عناصر المشروع بسهولة ويسر.

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