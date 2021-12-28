تتويج الفائزين بمزاينة الحقايق في مهرجان محمد بن زايد للهجن

المصدر: الذيد ■ الإمارات اليوم

توّج مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباق الهجن ومزاينة الإبل، الفائزين بمزاينة الإبل لفئة الحقايق المحليات، ضمن أربعة أشواط، خصص لها 40 جائزة قيمة، وسط مشاركات مميزة من ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج.

حضر إعلان النتائج مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية بأبوظبي، عبيد خلفان المزروعي، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج.

وأسفرت نتائج المزاينة في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل، عن فوز «بنت صوغان»، لمالكها علي خميس محمد الشدي المنصوري بالمركز الأول، فيما جاءت بالمركز الثاني «الظفرة»، لمالكها سالم محمد عبدالله بوعوانة المنصوري، وفي المركز الثالث «شواهين»، لمالكها حسين سالم حسين شعيل الهاجري، والمركز الرابع «عقوبة» لمالكها سفر غانم ناصر الهاجري، وفي المركز الخامس «شواهين» لمالكها صالح محمد سعيد محمد العامري.

وفي شوط حقايق تلاد محليات لأبناء القبائل، حصلت على المركز الأول «مياسة» لمالكها علي محمد علي مرشد المرر، فيما جاءت بالمركز الثاني «الغزيل» لمالكها أحمد إبراهيم خليل سيف القبيسي، وفي المركز الثالث «فعايل» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، والمركز الرابع «الذاير» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وفي المركز الخامس «الشاهينية» لمالكها مبارك عبدالله محمد مبارك الرشدي.

أما في شوط حقايق شرايا محليات لأبناء القبائل (المخصص لإبل أبناء المنطقة)، فقد فازت بالمركز الأول «حلوة» لمالكها جمعة سعيد عبيد بدر العليلي، فيما جاءت بالمركز الثاني «ثروة» لمالكها محمد سالم علي بن سميط آل علي، والمركز الثالث «وعد» لمالكها عبيد سيف راشد الرايحي العليلي، والمركز الرابع «شناق» لمالكها محمد عبيد محمد راشد المزروعي، وفي المركز الخامس «جبارة» لمالكها محمد عبدالله محمد حسن اليماحي.

وذهب المركز الأول في شوط حقايق مهجنات أصايل لأبناء القبائل، إلى «الرامسة» لمالكها سالم سيف محمد المقبالي، فيما جاءت بالمركز الثاني «نجود» لمالكها ساري معيوف محمد ساري المنصوري، والمركز الثالث «خلابة» لمالكها سفر غانم ناصر الهاجري، والمركز الرابع «الذيبة» لمالكها محمد علي بالخصواني بالمر المنصوري، وفي المركز الخامس «غزلان» لمالكها عبيد ثعيلب الحاي غانم المزروعي.

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