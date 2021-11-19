«ضلع مؤنث سالم» يستهل عروض مهرجان دبي لمسرح الشباب 2021

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعادت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ألق الفنون المسرحية إلى خشبات المسرح مع إطلاق نسخة 2021 من «مهرجان دبي لمسرح الشباب» على مسرح «المسرح للجميع» في مول الإمارات بدبي، والذي تستمر فعالياته حتى 25 نوفمبر الجاري.

حضر حفل الافتتاح كل من المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، ومديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في الهيئة، فاطمة الجلاف، إلى جانب الفنانين من الإماراتيين والمقيمين، وعدد كبير من الإعلاميين والمهتمين وعاشقي المسرح.

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش على النكهة الخاصة للمهرجان هذا العام لتزامنه مع احتفال الدولة بعامها الخمسين، ولاستعادته حلته الحضورية على المسارح من جديد. وأضاف: بمشاعر الفرح والفخر، نفتح أبواباً جديدة لكل مبدع وفنان ومثقف كي يسهموا بفكرهم ورسالتهم النبيلة في إلهام أبناء وبنات الوطن للسير على خطى آبائنا المؤسسين وقيادتنا الحكيمة، حاملين مشعل العطاء لتحقيق إنجازات أكثر إبهاراً في الخمسين عام المقبلة، وليبقى اسم الإمارات عالياً وشامخاً«.

وأكد خرباش على أهمية هذا المهرجان في دعم المواهب المسرحية المحلية ورفد الاقتصاد الإبداعي للإمارة، وقال:»لدينا اليوم قاعدة قوية لتأسيس مسرح إماراتي على مستوى عالمي، ونؤمن في دبي للثقافة بأن مستقبل هذا المسرح يعتمد على مواهب شبابه المبدعين وفكرهم المبتكر. وانطلاقاً من رسالتنا ودورنا في دعم وتمكين المواهب المبدعة من الإماراتيين والمقيمين في الإمارة، نتيح لها عبر هذا المهرجان منصة مهمة لصقلها وتطويرها ونموها، كي نرى منهم نجوماً يثرون المسرح الإماراتي بإنتاجاتهم التي تُعتبر من الصناعات الإبداعية التي تعزز الاقتصاد الإبداعي للإمارة، ليكونوا مساهمين في تحقيق رؤيتها بأن تكون عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي«.

وخلال حفل الافتتاح تم الإعلان عن أسماء لجنة التحكيم، برئاسة المسرحي وليد الجلاف الزعابي وعضوية كل من الفنان علي جمال محمد أحمد يوسف، والفنان ابراهيم سالم البيرق. وتم اختيار أعضاء اللجنة من قِبَل اللجنة المنظمة للمهرجان، لما لها من خبرات طويلة في هذا المجال،

وأعربت مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في»دبي للثقافة«فاطمة الجلاف، عن فخرها بانطلاق هذه النسخة من المهرجان لتعيد التواصل بين الجمهور والفنانين على خشبة المسرح، مؤكدةً على أن استمرار المهرجان على مدار السنوات الماضية، ليصل إلى نسخته الثانية عشر هذا العام يعكس نجاحه في تحفيز طاقات وإبداعات الشباب الذين يضاعفون من الثمار الإيجابية للمهرجان في كل نسخة منه. وأعادت الجلاف التأكيد على التزام دبي للثقافة بدعم المواهب المسرحية المحلية من الإمارات والمنطقة، وتعزيز البيئة الحاضنة لإبداعاتهم، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب.

وتخلل حفل الافتتاح أول عرض مسرحي بعنوان«ضلع مؤنث سالم» لفرقة جمعية دبا الحصن للثقافة والفنون والمسرح؛ وهي من تأليف الفنانة الإماراتية الشابة عبير الجمسي وإخراج الممثل والمخرج الصاعد محمد جمعة علي.

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