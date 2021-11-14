فعاليات ثقافية لإثراء المجتمع الإماراتي في «عام الخمسين»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

وقّعت هيئة الشارقة للكتاب واتحاد كتاب وأدباء الإمارات اتفاقية تعاون مشترك لتنظيم الفعاليات والمبادرات على مدار عام، تتوزع بين الأمسيات الشعرية والندوات الأدبية والملتقيات الإبداعية، لإثراء الحياة الثقافية والمعرفية لأبناء المجتمع الإماراتي.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجاه تعزيز التعاون البنّاء بين المؤسسات الثقافية الإماراتية عموماً والكتّاب الإماراتيين على وجه الخصوص، كما تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس الدولة، حيث تنص على تنظيم فعاليات ثقافية تخدم راهن الحراك الإبداع في الدولة، وتحتفي بمسيرة منجزات الدولة خلال الـ50 عاماً الماضية.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «انطلاقاً من رؤية راسخة أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نسعى إلى مد جسور التواصل البنّاء مع مختلف المؤسسات والهيئات لدعم المسيرة الثقافية والمعرفية في الدولة، ونثمّن الدور الرائد الذي يلعبه اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في رفد الحركة الثقافية الإماراتية بمبادرات ترتقي بالذائقة الأدبية والمعرفية للمجتمع، وتعزز من أثر وقوة الثقافة التي أبدعت الدولة على مدى 50 عاماً في استثمارها، لتكون عنصراً رئيساً من عناصر هوية الإمارات على مستوى العالم».

وأضاف العامري: «نلتقي في هيئة الشارقة للكتاب مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على جملة من الأهداف، أهمها الاستثمار في الطاقات لبناء جيل متعلق بالكتاب، ومؤهل بالقراءة، ليكون قادراً على تحقيق تطلعات وطموحات الدولة، وقيادة مشروعها الحضاري».

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات سلطان العميمي: «تشكّل هذه المبادرة خطوة مهمة لإبراز مسيرة الثقافة والحراك الثقافي والأدبي والفني والابداعي في دولة الإمارات خلال الـ50 عاماً الماضية، وكذلك الوقوف على الواقع الراهن وخطط المستقبل في الشأن ذاته، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم في ترجمة جهودنا إلى وحدة متكاملة نتبادل من خلالها الخبرات، ونشد روابط التعاون على مدى عام كامل، لاستحداث مبادرات وفعاليات استثنائية في طرحها وتأثيرها، بحيث تثري الساحة الأدبية والثقافية».

وأضاف العميمي: «لم تزل هيئة الشارقة للكتاب تُظهر ريادتها في قيادة مسيرة تنموية ثقافية تخدم المعرفة وتعزز من قيمة الكتاب».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news