وفود من فرنسا وكندا تزور «الشارقة الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

استضافت فعاليات الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عدداً من الوفود الرسمية، وممثلي السفارات والقنصليات في دولة الإمارات، حيث استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، على أرض المعرض، وفداً من الجمهورية الفرنسية، والجمهورية الكندية.

وأكد سفير جمهورية فرنسا أن أحد الأهداف الجوهرية لمشاركة فرنسا في المعرض، يتجسد في ترسيخ التبادل الثقافي بين الإمارات وفرنسا، لافتاً إلى أن دور النشر والكتّاب الفرنسيين المشاركين في المعرض يسعون للتعريف باللغة الفرنسية والأدب الفرنسي لجمهور القراء في المنطقة العربية. وزار وفد كندي فعاليات المعرض، حيث استقبل أحمد العامري، كلاً من جان فيليب لينتو، القنصل العام الكندي في دبي والإمارات الشمالية، وأكيكو أونوزاكا، القنصل الكندي في دبي. وعبّر القنصل العام الكندي في الإمارات، عن أهمية مشاركة دور النشر والمؤسسات الثقافية والإبداعية الكندية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، لما لها من انعكاس على العلاقات التي تجمع الإمارات وكندا في مختلف القطاعات.

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