«الناشرين الإماراتيين» تطلق هوية ورؤية «منصة للتوزيع»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلقت جمعية الناشرين الإماراتيين الهوية الرسمية والرؤية الخاصة بـ«شركة منصة للتوزيع»، التي وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتأسيسها في مايو الماضي لمواكبة متطلبات الناشرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتوفير المساعدة في تصدير أعمالهم محلياً وإقليمياً ودولياً بتكاليف رمزية، في خطوة سيكون لها أثرها الإيجابي على الناشرين والمكتبات والقراء، وتضع حركة توزيع وتسويق الكتاب أمام مرحلة جديدة في المنطقة والعالم.

جاء الإعلان عن شعار ورؤية «منصة للتوزيع» خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، تماشياً مع الدعم الذي يحظى به قطاع النشر في إمارة الشارقة والدولة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وتجسيداً لاهتمام الإمارة باستدامة صناعة النشر عربياً وعالمياً.

وتضمنت الرؤية التي أعلنت عنها جمعية الناشرين الإماراتيين السعي إلى أن تكون «شركة منصة للتوزيع» المصدر الأول للكتاب العربي، من أجل توسيع رقعة القراءة في المنطقة والعالم، ضمن قيم الأصالة والتميز والشغف والالتزام والابتكار، تجسيداً للمشروع الثقافي لإمارة الشارقة الذي يولي عناية خاصة بالكتاب وصناعته وتسهيل وصوله إلى مختلف شرائح القراء في كل مكان.

وتضمنت رسالة «منصة للتوزيع» العمل على توفير خدمات متكاملة ومبتكرة للكُتّاب والناشرين والقراء بالإمارات والعالم العربي، تشمل التحرير والتصميم والتسويق والإنتاج والتوزيع بمستوى عالٍ من الجودة، للإسهام في تأصيل القراءة واستدامة المعرفة.

وأعلنت «الناشرين الإماراتيين» خلال إطلاق هوية «منصة للتوزيع» أن خطة عملها ستشمل في المراحل الأولى توزيع الكتب في نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر خدمات افتراضية على الإنترنت وعلى أرض الواقع، بالإضافة إلى المتاجر والمعارض، ضمن رؤية تعتمد على كل وسائل توزيع الكتب في الدولة.

وأعلنت الجمعية أنها ستقدم من خلال شركة التوزيع التابعة لها خدمة إيصال الكتب إلى منافذ البيع في المكتبات، وإلى القراء بأسعار تنافسية للناشرين، بهدف مساعدتهم على تخفيف التكاليف المالية المرتفعة التي يتطلبها نقل الكتب داخل الدولة وخارجها، وستعتمد الشركة في آليات عملها خلال المرحلة الأولى على التعاقد مع شركات محلية رائدة في صناعة الكتاب وتقديم الخدمات اللوجستية.

• «منصة للتوزيع» ستعمل على توفير خدمات متكاملة للكُتّاب والناشرين في الإمارات والعالم العربي

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