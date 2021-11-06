لطيفة بنت محمد: دعم محمد بن راشد أساس نجاح «مبادرة مقتنيات دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي وعضو مجلس دبي، أول معرض حضوري تنظمه مبادرة مقتنيات دبي تحت عنوان «عندما تتحدث الصور.. أبرز الأعمال الفنية المختارة من مجموعة مقتنيات دبي»، حيث من المقرر أن يبدأ المعرض في استقبال زواره اعتباراً من اليوم.

والتقت سموها خلال الافتتاح بعدد من أعضاء اللجنة التوجيهية لمبادرة مقتنيات دبي، منهم محمد المر، وعبدالمنعم بن عيسى السركال، ومنى عيسى القرق، وبعدد من أعضاء لجنة التقييم الفني، منهم رئيسة اللجنة المقيمة منى فيصل القرق، وبينيديتا غيون وهلا خياط من آرت دبي، والمستشار الخاص لمقتنيات دبي كارلو ريزو، حيث ناقشت سموها رسالة المبادرة والمأمول لها من تطور على المدى البعيد، كما اطلعت على المتحف الرقمي للمبادرة والذي تم إطلاقه أخيراً.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد، أن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرص سموه على أن يكون أول الداعمين لمبادرة «مقتنيات دبي» والمشجعين لأهدافها؛ كان الأساس والركيزة الرئيسة لنجاح المبادرة، معربةً عن بالغ اعتزازها بإسهام سموه بالحصة الأكبر من الأعمال الفنية المشاركة في هذا المعرض الحضوري الأول من مقتنيات سموه.

وقالت سموها: «يمثل افتتاح المعرض الحضوري الأول مناسبة مهمة لمبادرة مقتنيات دبي، وذلك لثقتنا الكاملة في التأثير الإيجابي لهذه المبادرة على تطوير القطاع الثقافي والفني في إمارة دبي على المدى الطويل، وأيضاً وقعها على تعزيز الاقتصاد الإبداعي ليس فقط محلياً بل على مستوى المنطقة ككل؛ فالمبادرة تقوم بدور مهم في تعزيز ثقافة دعم ورعاية الفنون، الأمر الذي يعد أساس مبادرة مقتنيات دبي التي نعتز بتحولها من رؤية إلى واقع بفضل إسهامات الرعاة والداعمين».

وأضافت سموها: «أهنئ الدكتورة ندى شبوط، القيِّمة الفنية على المعرض، وفريق العمل ككل، على ما يقدمه المعرض من سرد جميل ومُلهم يتم من خلاله استعراض تاريخ الفن الحديث والمعاصر لمنطقتنا، والشكر موصول للرعاة الذين أسهموا بأعمالهم الفنية القيمة التي لولاها لما كان هذا الإنجاز ليتحقق».

كما ثمّنت سموها إطلاق المتحف الرقمي لمبادرة مقتنيات دبي، وقالت إنه «يُعدُّ خطوة أساسية وقيمة مضافة لما يقدمه من فرصة لجمهور أوسع لمشاركة الأعمال الفنية».

مقتنيات فنية

يضم معرض «عندما تتحدث الصور» أبرز الأعمال الفنية المختارة من مجموعة مقتنيات دبي.

ويقدم المعرض الذي ينطلق تحت الإشراف والتقييم الفنّي للدكتورة ندى شبوط، مقتنيات فنية يمتلكها 11 من رعاة مبادرة «مقتنيات دبي» وتشمل مجموعة مختارة من أعمال الفن الحديث والمعاصر من مختلف أنحاء المنطقة.

وتتبع هذه الأعمال التي يصل عددها إلى 70 عملاً، المسيرة التاريخية لتطور حركة الفنون العربية من الحداثة إلى المعاصرة.

ويسلّط المعرض الضوء على دور منطقة الخليج العربي في توثيق تاريخ الفن في المنطقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news