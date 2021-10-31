حاكم الشارقة يزور «حروف مشرقة» للفنان محمد مندي

المصدر: الشارقة ■ وام

زار صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، المعرض الفني «حروف مشرقة»، للفنان التشكيلي والخطاط الإماراتي محمد مندي، في متحف الشارقة للخط.

وكان في استقبال سموّه لدى زيارته كل من: الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي، مديرة مؤسسة الشارقة للفنون، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس.

ويحتفي المعرض، الذي يستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل، بالفنان الإماراتي محمد مندي وأعماله الإبداعية التي استوحاها من البيئة الإماراتية بين الماضي والحاضر، ومقولات لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي عبّر عنها بأسلوبه الفني الخاص.

وتجوّل صاحب السموّ حاكم الشارقة، في أروقة المعرض، مستمعاً إلى شرح وافٍ من الفنان محمد مندي حول الأعمال المعروضة، وأبرز دلالتها الفنية، التي عكست رؤيته واستلهامه من المقولات والمناسبات الوطنية وغيرها.

وينقل المعرض مسيرة مندي العلمية والعملية التي قاد خلالها شغفه في الخط والفن، من خلال تدريسه للخط، وتنفيذ عدد من الأعمال الشاهدة على إنجازاته، منها تصميم نصوص الغلاف الخارجي لجواز السفر الإماراتي، وكتابة مراسلات وشعارات وقصائد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وسعى مندي خلال مسيرته لتطوير مهارته في الخط وتعلمه أفضل المهارات على أيدي العديد من الخطاطين المشهورين، حيث التحق بالعديد من المدارس والمعاهد المختصة، مثل مدرسة تحسين الخطوط العربية في القاهرة سنة 1975، التي حصل فيها على الأول في الترتيب على مستوى جمهورية مصر العربية في شهادة الدبلوم، وفي إسطنبول تعلم مندي على أيدي أمهر الخطاطين، مثل الشيخ حسن جلبي والخطاط فؤاد باشار تلميذي.

ويضم المعرض مجموعة من الأعمال التي شارك بها محمد مندي، مثل العملات الورقية والمعدنية والمسكوكات، إضافة إلى شهادات الشكر والتقدير، والمطبوعات التي شارك فيها كالكتب والمجلات، وصوره مع عدد من الشيوخ والقادة وذكريات تعلمه ومشاركاته في المعارض. كما يضم المعرض لوحة فنية بعنوان «زايد القائد» باستخدام خط الديواني، وتحمل حِكم ومقولات للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى لوحة بعنوان «الثقافة» صممت بخط الرقعة، وتضمنت مجموعة من أقوال صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

• المعرض ينقل مسيرة مندي العلمية والعملية، التي قاد خلالها شغفه في الخط والفن.

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