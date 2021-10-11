إسبانيا ضيف شرف الدورة الـ40 من «الشارقة الدولي للكتاب»

المصدر: مدريد - الإمارات اليوم

بحثت هيئة الشارقة للكتاب مع وزارة الثقافة الإسبانية تفاصيل مشاركة إسبانيا ضيف شرف الدورة الأربعين من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 3- 13 نوفمبر المقبل، تحت شعار «هنا.. لك كتاب».

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الثقافة الإسبانية في مدريد، حضره من الشارقة، وفد من هيئة الشارقة للكتاب، برئاسة رئيس الهيئة، أحمد بن ركاض العامري ومن الجانب الإسباني وفد برئاسة الأمين العام للثقافة والرياضة الإسباني فيكتور فرانكوس.

وأكد ممثلو الوزارة أن الحراك الثقافي الإسباني يتطلع لتقديم حراك الصناعات الإبداعية وسوق النشر إلى المشهد الثقافي العربي من خلال «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، أحد أكبر ثلاث معارض للكتاب في العالم، وكشفوا عن حجم وغنى البرنامج الثقافي الذي سيقام في المعرض بمشاركة نخبة من الأدباء والمبدعين الإسبان وممثلي المؤسسات والهيئات الثقافية الإسبانية.

واعتبروا أن احتفاء الشارقة بالتجربة الثقافية الإسبانية يعزز من العلاقات الثقافية بين الإمارة والمدن الإسبانية، ويفتح أمام الناشرين الإسبان فرصاً جديدةً في سوق صناعة الكتاب في دولة الإمارات والمنطقة، لافتين إلى أن الشارقة تعد بوابة واسعة لتوسيع أعمال النشر ليس على المستوى العربي وحسب، وإنما على المستوى العالمي.



اعتبر وفد هيئة الشارقة للكتاب أن الاحتفاء بالتجربة الثقافية الإسبانية في «معرض الشارقة الدولي للكتاب» يشكل إضافة لبرنامج المعرض، ويثري تجربة زواره، خاصة وأن ما قدمته إسبانيا للثقافة والفن والإبداع الإنساني حاضرٌ ومعروف للجمهور في مختلف بلدان العالم.

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