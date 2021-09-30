«بطولات فزاع» تعود بموسم حافل بالتراث

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

على هامش معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، متمثلاً بإدارة البطولات، أمس، جدول بطولات فزاع التراثية لموسم 2021-2022.

وقال مدير إدارة البطولات في المركز، راشد الخاصوني، إن «إطلاق جدول بطولات فزاع التراثية وسط حدث ضخم، يعد فرصة مثالية، فالجميع يترقب جديد البطولات هذا الموسم، ومسابقات تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتثري الساحة التراثية».

وأضاف: «جديد البطولات هذا العام السباقات التمهيدية للصيد بالصقور التلواح، التي تعد أولى مبادرات اتحاد الإمارات العربية المتحدة للصقور».

ويبدأ الموسم بالجولات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة، من السابع إلى التاسع من أكتوبر المقبل، فيما ستبدأ بطولة فزاع لليولة في الثالث من ديسمبر المقبل.

وتعد السباقات التمهيدية لاتحاد الإمارات العربية المتحدة للصقور، أولى مبادرات الاتحاد وستنظم في منطقة الروية في نوفمبر المقبل.

وتأتي بطولة نادي الشارقة للصقارين (التلواح) في بداية الموسم، لتستقبل نسختها الخامسة التي ستقام من الثاني إلى الخامس من ديسمبر المقبل، منطقة مليحة في الشارقة، فيما ستنطلق بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح (الرئيسة) بمنطقة الروية في دبي، في 28 ديسمبر المقبل، أما النسخة الخامسة من بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور التلواح، التي تقام في عجمان، فتنظم في 23 يناير 2022، وتكلل نهاية موسم الصيد بالصقور بطولة فخر الأجيال من 30 يناير إلى 17 فبراير 2022.

وستنطلق السباقات التمهيدية لماراثون اليوم الوطني للهجن وماراثون رحلة الهجن التراثية، بالسباق التمهيدي الأول في 12 نوفمبر المقبل، يليهما السباق التمهيدي الثاني في الثالث من ديسمبر، فيما سيقام ماراثون اليوم الوطني للهجن وماراثون رحلة الهجن في 14 يناير 2022. علاوة على سباقات السلق، وبطولة فزاع للرماية المفتوحة بالسكتون.

«المركز» كشف عن البطولات على هامش «أبوظبي للصيد والفروسية».

يبدأ الموسم بالجولات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة، من السابع إلى التاسع من أكتوبر المقبل.

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