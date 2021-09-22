10 فنانين في معارض «فاوندري» بوسط مدينة دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شاركت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) في افتتاح السلسلة الرابعة من معارض «فاوندري» في وسط مدينة دبي، وستقدم مجموعة من معارض فنية متنوعة تضم أعمالاً مميزة لأكثر من 10 فنانين مبدعين من المجتمع الإبداعي في دولة الإمارات، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري حتى 20 نوفمبر المقبل.

وافتتح سلسلة المعارض المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك خرباش، بحضور ممثلين عن شركة «إعمار»، والفنانين المشاركين، وجمهور من عشاق الفنون في الإمارة.

وأشاد خرباش بالسلسلة الجديدة من معارض «فاوندري»، مشيراً إلى أنها تمثل فرصة مهمة لتحفيز الإبداع في الإمارة، وإضافة غنية للمشهد الثقافي والإبداعي المزدهر فيها، مؤكداً التزام «دبي للثقافة» بدعم مثل هذه الأحداث التي تتناغم مع رؤية الهيئة في ترسيخ المكانة الريادية لدبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، وعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

وتجوّل خرباش في المعارض، واطلع على عدد من الأعمال المعروضة لفنانين إماراتيين ومقيمين، منها معرض «أطر حسيّة» للفنان الإماراتي جمعة الحاج (الشارقة)، الذي يشارك بمعرض فردي من تقديم شركة «آيريس» للاستشارات الفنية، إضافة إلى معرض جماعي لمجموعة من أبرز المواهب الإبداعية في بنغلاديش، ضمن فعالية «أسبوع بنغلاديش للفنون» التي تستضيفها «فاوندري».

كما اطلع خرباش على معرض «في قلب الثورة» من مجموعة «مورو»، الذي يضم أعمالاً فنية رقمية بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال، وأخرى فعلية من إبداع مجموعة من الفنانين.

وتضمنت جولة خرباش الاطلاع على مجموعة خاصة للفنانة الإيرانية المعاصرة، موجغان إندجافي بارب، بعنوان «كان يا ما كان».

سعيد خرباش: «سلسلة المعارض تمثل فرصة لتحفيز الإبداع في الإمارة، وإضافة غنية للمشهد الثقافي».

20 نوفمبر المقبل، موعد اختتام المعارض.

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