«أجيال تتواصل».. ملتقى للقصة القصيرة في الإمارات

المصدر: دبي ■ وام

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بالتعاون مع اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات «ملتقى القصة القصيرة في الإمارات ـ أجيال تتواصل»، 21 و22 سبتمبر الجاري، بقاعة أحمد راشد ثاني في مقر اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات بالشارقة ـ قناة القصباء.

ويُشارك في الملتقى عدد كبير من كُتاب القصة القصيرة المخضرمين وقصاصي جيل الوسط، فضلاً عن القصاصين الشباب والنقاد الذين تناولوا القصة القصيرة الإماراتية بمختلف أجيالها.

ويأتي الملتقى إحياءً لفن عريق من فنون الكتابة الأدبية التي كان للإمارات الفضل في دفعها مرة أخرى إلى واجهة الاهتمام الكتابي عبر مشروعات وبرامج وفعاليات أبرزها مشروع قصة الأسبوع التي أطلقتها صحيفة «البيان» منتصف تسعينات القرن الماضي، ونادي القصة الذي احتضن ندواته اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات، وبرنامج دبي الدولي للكتابة الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وغيرها من الفعاليات التي أعادت القصة القصيرة إلى الواجهة وأعطتها البريق مجدداً. ويشتمل الملتقى على أبحاث نقدية لكل من الناقد عزت عمر والدكتورة بديعة الهاشمي والدكتور الرشيد بوشعير والدكتور صالح هويدي، وسيقرأ كل من القصاصين الشباب ـ صالحة عبيد حسن ومريم عبدالله وأمل الكعبي وفاطمة العامري وعائشة الجابري ومحمد يوسف زينل، نماذج من أعمالهم القصصية وستجري مناقشتها مع النقاد والحضور مباشرة.

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