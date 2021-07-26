4 مواقع ألمانية على قائمة «اليونسكو»

المصدر: برلين ■ أ.ف.ب

أدرجت منظمة «اليونسكو»، أمس، مرتفع ماتيلدنهوة في ألمانيا، إحدى تحف الهندسة العائدة لحقبة الفن الجديد، ومدناً أوروبية للمنتجعات الصحية، على قائمتها للتراث العالمي.

وأعلنت اللجنة الألمانية لـ«اليونسكو» عن هذا القرار في الاجتماع السنوي للجنة التراث العالمي في مدينة فوتشو الصينية، الذي يُعقد عبر الإنترنت. كما أدرجت لجنة «اليونسكو» على قائمتها للتراث العالمي 11 مدينة أوروبية للمنتجعات الصحية، بينها ثلاث في ألمانيا، هي باد إمس، وبادن بادن، وباد كيسينغن، ومدن أوروبية أخرى، منها فيشي في فرنسا، ومونتيكاتيني في إيطاليا، وكارلوفي فاري في تشيكيا.

وتلتئم لجنة التراث العالمي لـ«اليونسكو» في دورتها السنوية حتى 31 يوليو، برئاسة تيان شوجون من فوتشو (الصين)، وهو نائب الوزير الصيني للتعليم، ورئيس اللجنة الوطنية الصينية في «اليونسكو».

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