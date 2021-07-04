«ليوا للرطب».. احتفاء بمكانة وتاريخ النخيل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تستعد لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، لإطلاق مسابقات الدورة السابعة عشرة من مهرجان ليوا للرطب في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، يوم الخميس 15 الجاري، والذي يستمر 10 أيام، بمجموع جوائز يبلغ أكثر من ثمانية ملايين درهم، حيث تقتصر فعاليات الدورة الحالية على مزاينات الرطب والفواكه والمسابقات المصاحبة من دون زوار، حرصاً على السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين.

ويهدف المهرجان الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، وصون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات، ونقله للأجيال المتعاقبة، ودعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة الظفرة، وتوعية المزارعين بالزراعة الحديثة، والعناية بمزارعهم واطلاعهم على أفضل الممارسات، وتشجيع المزارعين للاهتمام أكثر بجودة الإنتاج دون الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن مهرجان ليوا للرطب سيقتصر هذا العام على مزاينات الرطب ومزاينات الفاكهة والمسابقات المصاحبة للمهرجان، كما سيتم تنظيم 22 مسابقة: 11 مسابقة لمزاينة الرطب، و7 مسابقات للفواكه، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية، ومسابقة أجمل مخرافة. وأشار المزروعي، إلى أن اللجنة المنظمة ستوزع كتيباً إلكترونياً على ملاك المزارع والمشاركين يتضمن جميع الشروط الاحترازية، ومواعيد المزاينات والأصناف وشروط الاشتراك، وآلية ومواعيد التسجيل وتسليم المشاركات الخاصة بكل فئة، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بكل فئة وقيمتها، وآليات الفرز والتحكيم وإعلان النتائج.

وأكد نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، حرص اللجنة المنظمة على تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة على المشاركين واللجان المشرفة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بإمارة أبوظبي، وفق خطة مشتركة سيتم الإعلان عنها بالتفصيل، مشيراً إلى أن دخول المهرجان سيقتصر على الحاصلين على تطعيم «كوفيد-19» مع إبراز نتيجة سلبية عبر تطبيق الحصن بمدة لا تتجاوز 48 ساعة، إلى جانب إجراء فحوص درجات الحرارة وتعقيم مركز الاستلام وموقع المهرجان بشكل يومي، مع ارتداء كمامات الوجه والقفازات، حسب إرشادات الجهات المختصة، والالتزام بالتباعد الجسدي بين الأشخاص واللجان المختلفة، مع توفير المواد الصحية ومواد التعقيم المختلفة، وعمل مسارات خاصة لتسليم المشاركات من الرطب والفاكهة وفق آلية تضمن سلامة الجميع.

• المزروعي: «22 مسابقة منها 11 مسابقة لمزاينة الرطب و7 مسابقات للفواكه».

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