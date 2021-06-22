مبادرة ثقافية لتحويل مطار أبوظبي إلى متحف في الهواء الطلق

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلق المعهد الفرنسي بدولة الإمارات، مبادرة ثقافية لإتاحة فرصة للفنانين الهواة والمحترفين لتقديم أعمالهم في أحد المطارات الدولية الكبرى، وتحويل مطار أبوظبي الدولي إلى متحف في الهواء الطلق لأسابيع عدة.

وقال المعهد، في بيان صحافي، إن هذه هي أول مسابقة من نوعها في العالم، وتم إطلاق الدعوة لتقديم الترشيحات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المعهد أن المتقدمين مدعوون لإنشاء عمل فني غرافيكي، وإطلاق العنان لمخيلتهم من خلال الإجابة عن السؤال: «كيف سنسافر في المستقبل». باب الترشح مفتوح لأي شخص يزيد عمره على ست سنوات ويعيش في دولة الإمارات. سيكافأ الفائزون التسعة من الفئات الثلاث (الأطفال واليافعون والكبار) من خلال عرض أعمالهم الفنية على 70 لوحة إعلانية خارجية في مطار أبوظبي الدولي لأسابيع عدة.

ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح لهذا المعرض في مطار أبوظبي الدولي يوم 14 يوليو المقبل، والذي يصادف اليوم الوطني الفرنسي، والذي سيتم خلاله الاحتفاء بالذكرى الخمسين للصداقة الإماراتية الفرنسية. كما ستتاح للفائزين الفرصة لعرض أعمالهم في حدث ثقافي كبير في الجناح الفرنسي خلال معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال سفير فرنسا لدى دولة الإمارات، كزافييه شاتيل: «هذا المشروع غير المسبوق يمثل فرصة عظيمة لتشجيع الإبداع الثقافي وتعزيز ظهور المواهب. كما سيحتفي بالصداقة بين دولة الإمارات، وفرنسا، التي تحركها الثقافة والفن والابتكار، وهي مجالات رئيسة سيتم عرضها في الجناح الفرنسي خلال معرض (إكسبو 2020 دبي)».

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