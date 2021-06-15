أول مصحف مرئي من التراويح والتهجّد في السعودية.. تلاوات لأئمة المسجد الحرام

المصدر: مكة المكرمة - واس

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المصحف المرئي من صلاتي التراويح والتهجد لهذا العام من المسجد الحرام «بصائر».

ويعدّ المصحف المرئي مصحفاً نوعياً يخرج مصوراً للمرة الأولى، ويحتوي على تلاوات مرئية لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك من محراب الكعبة الشريفة.

وتشمل السلسلة توثيقاً مرئياً لسور القرآن الكريم كاملاً مع دعاء ختم القرآن الكريم للدكتور عبدالرحمن السديس.

ويضم الإصدار تلاوات أئمة المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والشيخ الدكتور عبدالله الجهني والشيخ الدكتور بندر بليلة، والشيخ الدكتور ياسر الدوسري في الشهر الكريم في إنتاج مميز بجودة عالية، عنيت به وعملت عليه الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين.

وعبر السديس عن شكره للجهود المبذولة والمقدمة من قبل الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين خلال موسم رمضان المبارك وإخراج هذا المصحف الشريف والتلاوات من صلاتي التراويح والتهجد.

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