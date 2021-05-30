«القوافي» تصدر عددها الـ 22

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

عن بيت الشعر في دائرة الثقافة بالشارقة، صدر العدد 22 من مجلة «القوافي» الشهرية. وبينما جاءت افتتاحية المجلة تحت عنوان «الشارقة ورحلة الجمال»، حملت إطلالة العدد عنوان «الحِكَم والأمثال.. كنوز في شعرنا العربي»، وكتبه الشاعر الدكتور عبدالرزاق الدرباس. وفي باب «مسارات» رصد الإعلامي حمدي الهادي، مبادرات الشارقة الشعرية في التكريم لكل أوجه العطاء.

وفي باب «مدن القصيدة» كتب الشاعر الدكتور عبدالله الحريري، عن «حلب.. درّة الشعر وملاذ الفنون». وتنوّعت فقرات «أصداء المعاني» بين حدث وقصيدة، ومن دعابات الشعراء، وكتبها الإعلامي فواز الشعار. وحفل العدد بمجموعة من القصائد التي تطرّقت إلى موضوعات شعرية متنوّعة.

واختتم العدد بحديث الشعر لمدير التحرير الشاعر محمد البريكي، بعنوان: «أيها الشعر.. كن رفيقي».

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