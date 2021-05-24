سلسلة «حصن الإمارات» ترسخ قيماً أصيلة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أطلق اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الدورة الـ30 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب سلسلة مخصصة للأجيال الناشئة، من تأليف الإماراتية نورة الشمري، المستشار القانوني للاتحاد، بهدف تعريفهم بالقيم الموروثة، وغرس قيم الجوجيتسو النبيلة في نفوسهم. وتهدف سلسلة «حصن الإمارات» إلى غرس وصايا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس الأجيال الناشئة، وتحصينهم بحب الوطن. وتشتمل «حصن الإمارات» على ثمانية كتب: حصن أبوظبي: غرس التسامح، وحصن دبي: غرس التميز، وحصن الشارقة: غرس الاحترام، وحصن عجمان: غرس الشرف، وحصن أم القيوين: غرس الصدق، وحصن رأس الخيمة: غرس الولاء، وحصن الفجيرة: غرس الشجاعة، وحصن السلام: غرس السلام والولاء للوطن والدفاع عن الأرض.

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