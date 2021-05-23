ما الإجراءات التي يجب على زوار معرض أبوظبي للكتاب اتباعها؟

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

تمثل الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي انطلقت فعالياتها اليوم الأحد، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وبتنظيم مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أول دورة هجينة من المعرض تجمع بين الفعاليات الواقعية والافتراضية.

ويشهد المعرض إجراءات احترازية مشددة، لتوفير أجواء آمنة لاستقبال عشاق الكتب والثقافة، إذ يجب على جميع الزوار والمشاركين إبراز على نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر»، إضافة إلى تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في أنحاء المعرض.

ووفرت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) أجهزة المسح الحراري وإجراءات التعقيم المتطورة وفق أعلى مستوى من التقنيات المعتمدة في هذا الإطار. كما تم توفير مركز لإجراء فحص كوفيد-19 في المكان.

ويجب على جميع زوار المعرض التسجيل المسبق للحصول على بطاقة الدخول الإلكترونية، إذ يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمعرض www.adbookfair.com، أو من خلال التطبيق الإلكتروني المتوافر على متجري آبل وغوغل بلاي.

ويشهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يفتح أبوابه لاستقبال الزوار من التاسعة صباحاً وحتى 10 مساءً من الأحد إلى السبت، ومن الساعة الرابعة مساءً حتى 10 مساءً يوم الجمعة، مشاركة أكثر من 800 عارض يمثلون أكثر من 46 دولة، كما يوفر نصف مليون كتاب خلال المعرض الواقعي والمنصة الافتراضية في دورة هذا العام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news