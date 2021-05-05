«الإمارات للآداب» تتيح جلسة أمين معلوف للجمهور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب أمس الجلسة الكاملة والمسجلة لمشاركة الأديب والمفكر أمين معلوف، خلال مشاركته في الدورة الأخيرة لمهرجان طيران الإمارات للآداب.

وتُعد جلسة معلوف في المهرجان رافداً لكتابه الأخير «الانجراف.. كيف ضل عالمنا طريقه»، والذي يتناول فيه قضايا ملحة، مثل الاحتباس الحراري والعولمة والرقمنة.

والجلسة متاحة باللغة الإنجليزية على قناة مؤسسة الإمارات للآداب على «يوتيوب» مع توافر الترجمة العربية.

وأعربت مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، عن سعادتها بإتاحة الجلسة للجمهور، مضيفة: «يسعدنا حقاً أن نواصل مساعينا لتوفير الحوارات الأدبية والثقافية إلى عدد أكبر من جماهيرنا المحلية والعربية والعالمية، فنحن في أوقاتنا هذه بأمس الحاجة لمثل هذه الحوارات والندوات أكثر من أي وقت مضى». وتأتي جلسة أمين معلوف في مقدمة سلسلة من جلسات الكتّاب والأدباء والمفكرين المحليين والعالميين والتي ستوفرها مؤسسة الإمارات للآداب تباعاً، وتتضمن مشاركة الحائزة جائزة نوبل، ملالا يوسفزاي، والشاعر البريطاني ليمن سيساي، إضافة إلى باقة من لقاءات مع كتّاب الدورة الأخيرة من المهرجان.

- الجلسة متاحة على قناة «الإمارات للآداب» على «يوتيوب».

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