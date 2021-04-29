«ألف عنوان وعنوان» تناقش مستقبل صناعة المحتوى الإبداعي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظّمت مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، أخيراً، جلسة في «بيت الحكمة»، أحدث نموذج لمكتبات المستقبل، جمعت حولها نحو 22 مشاركاً من ناشرين وكتّاب ورسامين وأصحاب الشأن في صناعة المحتوى الإبداعي، لمناقشة آفاق وجهود تطوير إنتاج الإصدارات الإبداعية.

وتأتي الجلسة في إطار سلسلة من الجلسات التي تعتزم المبادرة تنظيمها في إطار جهودها الرامية إلى حشد الجهود وإتاحة الفرصة أمام صنّاع الكتاب من ناشرين ورسامين لتبادل الخبرات والوقوف على كلّ ما هو جديد في هذا المجال.

واستعرض عدد من الكتّاب والرسامين المشاركين، خلال الجلسة، مجموعة من أعمالهم، وجرى مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بصناعة الكتاب وأثر العلاقة التي تجمع بين المؤلف والرسام والناشر في توفير كتب ذات مضامين وجودة عالية.

من جهتها، قالت مديرة مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، مجد الشحي: «تسهم مثل هكذا لقاءات في فتح المجال أمام الكتّاب والرسامين للقاء والتحاور، بهدف الارتقاء بقدراتهم وخبراتهم ومعارفهم، كما تسمح للوصول إلى رؤى جديدة وواعدة تخدم صناعة المحتوى الإبداعي وتثريه بكل ما هو جديد ومتطور على صعيد الكتاب أو الرسم أو حتى بالمعايير والقوانين الخاصة بقضايا النشر وخلافها».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news