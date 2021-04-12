مؤسسة الشارقة للفنون تعرض «مكعب أبيض»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تقدم مؤسسة الشارقة للفنون ومعهد إفريقيا العرض الأول في الشرق الأوسط لفيلم «مكعب أبيض»، في 17 الجاري، إذ يُعرض الفيلم بالتزامن مع عرضه في متاحف عدة حول العالم.

وتأتي استضافة الفيلم في سياق حدث يمتد على مدار أربعة أسابيع، وتشارك فيه 15 مؤسسة دولية.

يبحث فيلم «مكعب أبيض» (2020)، من إخراج رينزو مارتينز، في مسائل الفن والتفاوت الطبقي وإنهاء الاستعمار، متتبعاً قصة العمال الكونغوليين الذين يشكلون رابطة تعاونية في عام 2014، حملت اسم «الرابطة الفنية لعمال المزارع الكونغوليين»، وعُرفت اختصاراً بـ«كاتبك»، وذلك بالتعاون مع الناشط البيئي رينيه نغونغو، مؤسس «غرينبيس كونغو»، في مسعى منهم لإقامة معارض لأعمالهم الفنية في مؤسسات دولية. وفي بعض الحالات، حصلت هذه المؤسسات على تمويل من شركات متعددة الجنسيات، كانت مسؤولة في ما مضى عن استغلال عمال المزارع، واعتماد الزراعة الأحادية المدمرة التي استنزفت أراضيهم، إذ يتمكّن العمال، بواسطة الدخل الناتج عن مبيعات أعمالهم الفنية، من إعادة شراء الأرض التي صادرتها واستولت عليها شركة يونيليفر، وتحويلها إلى حدائق خصبة ومتنوعة وبيئية، تسودها المساواة وتكافؤ الفرص. وستعقب عرض الفيلم في الشارقة جلسة نقاشية افتراضية، تتناول بعض القضايا الرئيسة، والتداعيات الناشئة عن المشروع والفيلم، يشارك فيها: رينزو مارتينز مخرج الفيلم والمدير الفني لمعهد هيومان أكتيفيتيز، وسيدارت تاماسالا فنان ونائب رئيس «كابتك»، وسورافيل ونديمو زميل كرسي أوكوي إينوزور لدراسات ما بعد الدكتوراه في الثقافة البصرية، والدراسات الأدائية، والعلوم الإنسانية النقدية في معهد إفريقيا.

• الفيلم يبحث في مسائل الفن والتفاوت الطبقي.

• العرض تعقبه جلسة نقاشية تتناول بعض القضايا.

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