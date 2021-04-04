موسوعة للحِرف الإماراتية وكتاب يوثق لـ «اليازرة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ضمن سلسلة إصداراته الجديدة، وبالتزامن مع «أيام الشارقة التراثية 18»، أطلق معهد الشارقة للتراث «الموسوعة الإماراتية للحِرف والمهن والصناعات التقليدية» للمؤلف حسن آل غردقة، وكتاب «اليازرة بين الأداء الفني والعمل الحِرفي» للدكتور حمد بن صراي، وعبدالله الهامور.

جاء ذلك، خلال حفل أقيم ضمن فعاليات «المقهى الثقافي»، تحدث خلاله مدير إدارة المحتوى والنشر بمعهد الشارقة للتراث، الدكتور منّي بونعامة، واثنان من المؤلفين، حيث أكد بونعامة أن الإصدارين يشكلان إضافة نوعية للمكتبة الإماراتية والعربية، لما ينطويان عليه من قيمة علمية وتراثية مهمة، بالنظر إلى توثيقهما لجوانب من التراث الإماراتي المتعلق بالحِرف والمهن والصناعات التقليدية، وعملية استخراج المياه من الآبار عبر ما يُعرف في الإمارات بـ«اليازرة».

وتحدث آل غردقة حول ظروف إعداد الموسوعة ومحتواها، وذكر أن «العمل عليها شمل توثيق 100 حِرفة وصناعة تقليدية، اعتمدت على مصادر شفاهية، وعلى البحث الميداني، ومطابقة الروايات من أكثر من مصدر».

وأشار آل غردقة إلى أن التنوّع البيئي في الإمارات انعكس على تنوّع الحرف، وفسر انقراض معظمها بتوقف توريث الحِرف داخل العائلات كما كان يحدث في السابق، إضافة إلى انتفاء الحاجة لبعضها.

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