قصائد في حب الوطن بمجلس الحيرة الأدبي

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نظم مجلس الحيرة الأدبي بدائرة الثقافة في الشارقة، جلسة شعرية شعبية للشاعرين حمد بن حمدان بالاسيود، وإبراهيم علي البلوشي، بحضور جمهور من محبي الشعر، مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية. وبثت الدائرة الجلسة الشعرية التي قدمها الدكتور منصور الشامسي، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. وقال الشامسي إن «الشعر يؤرخ لتاريخ الإنسان، ومشاعره، وتجاربه، لذلك نحن نؤرخ لحاضر إمارة الشارقة التي تعيش نهضة ثقافية وعلمية وحضارية».

وأشار إلى أن الشاعر بالاسيود شاطرَ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عدداً من قصائده، إذ تناولت قصائده الجانب الإنساني والاجتماعي، والوطني، والغزلي. أمّا البلوشي، فشاعر متميز، وُلِدَ في مدينة العين، وعرف الشعر منذ بواكير حياته، وكتب في الشعر الوطني، والاجتماعي، والغزلي.

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