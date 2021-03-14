«الشارقة صديقة للطفل» يطلق مسابقة حق اللعب

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف 15 مارس، أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حملة ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشجيع الأطفال واليافعين على الاحتفال بهذه المناسبة، عبر مسابقة تفاعليّة حول «حق الطفل في اللعب».

تأتي احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي هذا العام تحت شعار: «حق اللعب»، إذ تتطلع إلى أن يكون اليوم مناسبة لرفع الوعي بأهمية اللعب كواحد من الاحتياجات الأساسية للأطفال، بما يحقق الالتزام بالبنود التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، وقانون حقوق الطفل في دولة الإمارات (قانون وديمة).

وأشار المكتب إلى أن الهدف من إطلاق المسابقة، هو تشجيع الأطفال واليافعين والشباب في الإمارات على مشاركة فهمهم وتجربتهم في اللعب، عبر تصوير ونشر فيديوهات مبتكرة وإبداعية، إذ يستمر المكتب في استقبال المشاركات حتى 31 الجاري. وخصص المكتب جوائز للفائزين في المسابقة، الذين سيتم اختيارهم وفق التزامهم بالشروط.

وقالت المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، الدكتورة حصة خلفان الغزال، إن «حقوق الطفل متعددة وغير قابلة للتجزئة، ولا يمكن إعطاء الطفل بعض حقوقه وحرمانه غيرها، واللعب واحد من الحقوق الأساسية التي يجب أن يحظى بها كل طفل، فاللعب يؤثر في نمو الطفل الجسدي والعاطفي والذهني، ويعزز نشأته السليمة، وهو إحدى الآليات الأساسية لاكتساب الطفل المعارف والوعي بمحيطه والتعرف إلى مواهبه وتعزيز مهاراته في التواصل واكتساب اللغة، وغيرها من المهارات».

وحول ما حققته الشارقة على صعيد تعزيز حقوق الأطفال، أضافت الدكتورة حصة: «نجحنا في حصول الشارقة على اعتماد منظمة اليونيسف عام 2018 كمدينة صديقة للأطفال واليافعين، بعد أن استوفت شروط المنظمة العالمية لتلبية حقوق الطفل والتعريف بها وتعزيزها، ضمن مبادرتها العالمية (المدن الصديقة للأطفال واليافعين)، ما يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لتطوير ممارسات حقوق الطفل، والحرص على استدامتها من أجل تحقيق إنجازات أكبر مما كنا عليه».

أما شروط الاشتراك في المسابقة، فتتطلب أخذ موافقة الأهل، وتصوير مقطع فيديو لمدة 30 ثانية، ومتابعة حساب مكتب الشارقة صديقة للطفل (@sharjahchildfriendly)، ثم نشر الفيديو على تطبيق «تيك توك»، باستخدام الوسوم المعتمدة للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي لهذا العام.

حصة خلفان الغزال:

• «اللعب واحد من الحقوق الأساسية، التي يجب أن يحظى بها كل طفل، إذ يؤثر في نمو الطفل الجسدي والعاطفي والذهني».

فيديو ترويجي

تدشيناً لحملة التوعية بحق الأطفال في اللعب، أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل فيديو ترويجياً بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، يصور مجموعة من الأطفال في عدد من أبرز معالم الشارقة، والأماكن المخصصة للأطفال في الإمارة، ويبرز أهمية اللعب ومشاركة أولياء الأمور والعائلة لدعم هذا الحق لأبنائهم.

• «المبادرة» تهدف إلى البحث عن فيديوهات مبتكرة وإبداعية.

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