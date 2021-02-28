«نادي الناشرين» يناقش تسويق الكتب المترجمة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستضيف هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات «نادي الناشرين»، المترجمة والمستشارة الدولية للنشر والآداب ومديرة دار «دوّن مصر» فاطمة عباس، والكاتب والمحرر وصاحب دار «إنترلينك للنشر الأميركي»، مايكل س. مشابك، في جلسة حوارية بعنوان: «التسويق وطلب الكتب المترجمة بين العالم العربي والعالمي – مقارنة»، وذلك عند الخامسة من عصر يوم الخميس المقبل.

تأتي الجلسة، التي يديرها سيث روسو، المستشار في شركة إديوريتش الدولية للاستشارات، ضمن سلسلة جلسات مفتوحة ينظمها النادي (عن بُعد)، عبر تطبيق التواصل المرئي «زووم»، حيث يتطرق المتحدثان إلى آليات التسويق في عالم النشر، ووسائل طلب التوكيلات الخاصة بتوزيع الكتب المترجمة، ومقارنة تجربة العالم العربي بغيرها من التجارب العالمية، ومقارنة بين حجم السوقَيْن العربية والعالمية في بيع الكتب المترجمة.

ويستشرف المتحدثان إمكانية إحداث نقلة نوعية في مجال الترجمة والنشر والتسويق، بناء على التجارب العالمية الناجحة، خصوصاً في ظل الحاجة لتكثيف الجهود لتطوير صناعة النشر، على خلفية العوائق التي نشأت بفعل أزمة تفشي وباء كورونا، وتأثيرها في صناعة النشر، وبحث البدائل التي تساعد على تطوير قطاع نشر وتسويق الكتب عربياً.

ويهدف «نادي الناشرين» إلى دعم قطاع النشر ورفد العاملين فيه بالعديد من الخيارات الواعدة للارتقاء بأعمالهم، في ظلّ الظروف التي يمرّ بها العالم، جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المختلفة ذات الصلة بالمجال.

• مقارنة بين حجم السوقَيْن العربية والعالمية في بيع الكتب المترجمة.

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