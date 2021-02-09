«فخر الأجيال للصيد بالصقور»: سباق مفتوح لمنصة التتويج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتدمت المنافسة وسط سباق مفتوح للصعود على منصة التتويج في أشواط فئة «بيور جير» في «العامة المفتوحة»، ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل في منطقة الروية في دبي حتى 16 الجاري، وتُعد البطولة الختامية لموسم بطولات الصيد بالصقور، وتشهد مشاركة قياسية من نخبة الصقارين والطيور.

وكسب جابر بن الشيخ مجرن الكندي شوط بيور جير فرخ الرمز، بالطير «ذيب»، في زمن 18.182 ثانية، يليه فريق دبي بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن الكندي، بالطير «دبي» بزمن 18.236 ثانية، وجاء ثالثاً بطي خلفان القبيسي بقيادة الصفار خلفان بطي القبيسي، بالطير «فايزر» بزمن 18.342 ثانية.

وفاز غدير سهيل بن غدير الكتبي بشوط بيور جير جرناس الرمز، بالطير «حشيم»، بزمن 18.406 ثانية، يليه سيف جمال الحريز بالطير «ظلام» بزمن 18.565 ثانية، وثالثاً فريق دبي بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن الكندي، بالطير «ملفت» بزمن 18.846 ثانية.

وحقق فريق دبي بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن الكندي، المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرئيس، بالطير «النخلي» بزمن 18.140 ثانية، يليه حميد راشد المنصوري بالطير «ذهب» بزمن 18.661 ثانية، وثالثاً بطي خلفان القبيسي بالطير «حطام» بزمن 18.868 ثانية.

وكسب غانم خلفان المزروعي، شوط بيور جير جرناس الرئيس، بالطير «البطين» بزمن 18.021 ثانية، يليه راشد محمد المنصوري بالطير «الشهم» بزمن 18.206 ثانية، وثالثاً جابر بن الشيخ مجرن الكندي بالطير «رهيب» بزمن 18.281 ثانية. وحقق فريق «إس إس فالكون» المركز الأول في شوط بيور جير فرخ النقدي، بالطير «سمح» بزمن 17.801 ثانية، يليه «إس بي كيه» بالطير «إس بي كيه» بزمن 17.944 ثانية، وثالثاً أحمد عبدالله بوهليبة بالطير «اسناد» بزمن 17.962 ثانية.

دوري الإمارات

تحتضن البطولة غداً وبعد غدٍ، جولتين جديدتين من دوري الإمارات للصيد بالصقور، المبادرة التي تُقام بالتعاون بين نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك بانطلاق الجولتين الأولى والثانية لفئة الشيوخ، كما تُقام الجولتان السادسة والسابعة لفئة العامة.

ويلتقي في الجولة الأولى من فئة «الشيوخ»، فرق: الظفرة وبينونة، «أف 3» والنيف، «أف 3-إس» و«إم 7»، وفي الجولة الثانية: النيف، «أف 3-إس»، «إم 7»، الظفرة، بينونة و«أف 3».

وفي فئة «العامة» - الجولة السادسة، تلتقي الفرق التالية: حبشان ونوماس، صقور العين والإمارات، الغربي والنخبة، دبي والصيرمي، ند الشبا والطف، فيما تلتقي في الجولة السابعة، فرق: النخبة ودبي، ند الشبا والصيرمي، نوماس وصقور العين، الطف وحبشان، الإمارات والغربي.

خبرة المنصوري 45 عاماً

أكد الصقار راشد محمد المنصوري، أن سرّ التفوق يكمن في المثابرة واختيار الطير والاهتمام بصحته والتدريبات وغيرها من الخطوات اللازمة لتحقيق المراكز المتقدمة، لكنه من جانبه فإن الأهم هو اختيار الفئة الأنسب للمشاركة وتحديداً الشوط، وقال: «يجب معرفة قدرات كل طير من أجل وضعه في الخانة التي تناسبه وتؤهله لتقديم أفضل قدراته، عوضاً عن جعله يتنافس مع طيور أقوى منه كثيراً».

وكشف المنصوري أنه يمتلك خبرة تمتد لنحو 45 عاماً في الصقور، وقال: «بدأت منذ سن مبكرة برفقة والدي وعائلتي، وتربيت على كيفية تدريب الصقور والتعامل معها، إلى جانب رحلات القنص التي نقوم بها خارج الدولة، فإنني أقوم بالإنتاج المحلي الشخصي إلى جانب بعض الصقور من الإنتاج الخارجي».

هاري غارلاند: مجتمع الصقارين رائع للغاية

جدّد البريطاني هاري غارلاند مشاركته في البطولة، وهو الذي يحرص على التواجد في بطولات الصيد بالصقور «التلواح» منذ عام 2017، وقال: أشارك كل عام بصقر واحد فقط، والغاية الأهم بالنسبة لي عيش هذه الأجواء وتعلم مهارات التعامل مع الصقور قبل التفكير بحسابات الفوز والخسارة. وتابع «أجمل ما أحظى به هو دعم الإماراتيين، حيث إن مجتمع الصقارين رائع للغاية، والجميع يساعد قدر إمكانه بالخبرة والنصائح، وهو أمر يؤكد روح التسامح والمحبة في هذه الدولة التي أعيش فيها بسعادة». وأضاف «أواصل التدريبات بشكل مستمر سواء هنا في الروية في دبي، أو حتى في أماكن مختلفة في الدولة، وذلك من أجل كسب المزيد من الخبرة واعتياد أجواء هذا النوع من الرياضات التراثية».

البطولة تستقبل جولتين مرتقبتين في «دوري الإمارات».

الكندي وبن غدير يحصدان «رمز بيور جير».

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