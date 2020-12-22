«دبي للمرأة»: برامج ومبادرات نوعية بالتزامن مع خمسينية الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة ملامح خطة عمل المؤسسة، للربع الأول من عام 2021، والتي تتضمن مجموعة من المشروعات والمبادرات والبرامج الرامية لصقل وإعداد المرأة الإماراتية والاستفادة من طاقاتها، إسهاماً في تعزيز دورها كشريك فاعل وكادر مهم في عملية التنمية وتحقيق الإنجازات الوطنية على كل الصعد.

أشارت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، منى غانم المري، خلال ترؤسها الاجتماع الرابع والأخير للمجلس، في عام 2020، إلى توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بإطلاق برامج ومبادرات نوعية للمؤسسة بالتزامن مع خمسينية الإمارات، مؤكدة حرص سموها على مشاركة أكثر فاعلية للمرأة في صياغة مستقبل دولة الإمارات.

كما أشادت المري بجهود عضوات مجلس الإدارة خلال العام، وجاء ذلك بحضور هالة يوسف بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وعضوات مجلس الإدارة: هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة دولة الإمارات، وهدى عيسى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في «دبي القابضة»، وفهيمة عبدالرزاق البستكي نائب الرئيس التنفيذي - رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، وجهاد عبدالرزاق كاظم مدير الخدمات القانونية بغرفة دبي، والجود أحمد لوتاه، مصممة ورائدة أعمال.

عام استثنائي

وثمنت المري برامج ومبادرات المؤسسة، خلال عام 2020، مشيرة إلى أنه كان عاماً استثنائياً ومختلفاً بكل المقاييس، بالنظر للظروف التي مرت على الجميع خلال هذا العام جراء جائحة «كوفيد-19»، والذي كان حافلاً بالكثير من التحديات على المستويين العام والخاص، وعلى الصعيدين المحلي والعالمي، مؤكدةً أن دولة الإمارات اجتازته بفضل الله تعالى أولاً، وبحكمة وبصيرة القيادة الرشيدة.

وقالت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن العام المقبل سيشهد جهوداً أكبر ومشروعات وبرامج ومبادرات نوعية، تترجم رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وحرص سموها على إبراز مكانة المرأة الإماراتية، ومشاركتها الفعالة في صياغة مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات، وتأكيداً على مواصلة مؤسسة دبي للمرأة القيام بدورها الريادي في صقل وإعداد المرأة الإماراتية، للاضطلاع بدورها القيادي.

الربع الأول 2021

واطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، خلال الاجتماع، على ملامح مشروعات مؤسسة دبي للمرأة، للربع الأول من عام 2021، والتي تتضمن العديد من البرامج والمشروعات الهادفة لتعزيز دور المرأة الإماراتية، وإبراز جهودها في التنمية الوطنية، بالإضافة لتوسيع ومواصلة تنظيم بعض المشروعات الحالية كحوارات دبي الافتراضية للمرأة، ومبادرة مختبر تشريعات المرأة، وغيرهما من البرامج والمشروعات.

كما ناقش الاجتماع البرامج، التي تم تنفيذها خلال الربع الأخير من عام 2020، كبرنامج الإرشاد المهني الافتراضي، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة، وسفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة، بمشاركة عدد من سفراء وممثلي سفارات دول الشمال الأوروبي.

مرجع لصانعي السياسات

كما تطرق الاجتماع لإطلاق تقرير منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي نظمته المؤسسة تحت شعار «قوة التأثير»، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة 4500 شخص من نحو 100 دولة، بينهم شخصيات دولية بارزة ومسؤولون رفيعو المستوى، وتضمن التقرير نتائج المنتدى وأهم ما تناولته جلساته وفعالياته والتوصيات الصادرة عنه والتي يمكن الاعتماد عليها كمرجع مهم لصانعي السياسات.

مختبر التشريعات

واستعرض الاجتماع خطة عمل مختبر تشريعات المرأة، الذي أطلقته المؤسسة بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات، بهدف تعزيز الجهود الرامية لتحديث وتطوير البنية التشريعية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لتمكين المجتمع عن طريق المرأة، وتعزيز المقومات التي تمكنها من القيام بدورها في مختلف الميادين المهنية، والتي تهدف إلى رصد جوانب التميز في التشريعات على مستوى إمارة دبي، واقتراح تشريعات تخدم ملف المرأة، وتؤكد مكانة دبي كنموذج لمدينة صديقة للمرأة من حيث التشريعات الداعمة لها.

«حوارات المرأة»

وأشاد مجلس الإدارة بردود الفعل الإيجابية على «حوارات دبي الافتراضية للمرأة»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمرأة، بهدف تعزيز الوعي بدور المرأة الإماراتية في مختلف قطاعات الدولة، لتمثل منصة تضم العديد من الشخصيات الملهمة على المستويين المحلي والدولي، حيث استضافت الجلسة الثانية، التي انعقدت خلال شهر ديسمبر 2020، تحت عنوان: «المرأة والأمن الغذائي: البداية نحو مستقبل مستدام»، كلاً من: الوزيرة مريم المهيري، ومجيد يحيى، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الإمارات، وممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وسيمون فيلايني، رئيسة مؤسسة قيادة الهدف الرابع للتنمية المستدامة، والتي أدارتها الإعلامية لبنى البوظة، رئيسة تحرير القسم الاقتصادي بقناة سكاي نيوز عربية.

منى المري:

• «توجيهات منال بنت محمد بمشاركة أكثر فاعلية للمرأة، في صياغة مستقبل الإمارات».

نادي دبي للسيدات

اطلع المجلس على أعمال صيانة وتجديد رمال البحر والشاطئ، الجارية حالياً على شاطئ نادي دبي للسيدات، والتي تستمر حتى مطلع فبراير 2021، في إطار حرص النادي على توفير بيئة صحية سليمة وآمنة، بينما سيكون متاحاً لجميع العضوات والزائرات استخدام المسابح ومرافق النادي الأخرى، كما وقف كذلك على أداء نادي دبي للسيدات، خلال العام، حيث شهدت فعالياته إقبالاً كبيراً. كما أشاد المجلس بالتنظيم الناجح للنسخة الرابعة من ترايثلون دبي للسيدات، الذي يستضيفه سنوياً نادي دبي للسيدات كشريك استراتيجي لمجلس دبي الرياضي، مؤكداً دعم سموها للمرأة في كل القطاعات بما في ذلك القطاع الرياضي، وتوجيهها الدائم بتأهيلها على مختلف المستويات للمشاركة في الفعاليات الرياضية العالمية مواكبةً لنجاحاتها في كل المجالات.

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