«دبي للثقافة»: إقبال لافت على معرض الكتاب المستعمل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، النسخة الرابعة من معرض الكتاب المستعمل لعام 2020 في مكتبة المنخول العامة بدبي، والذي يستمر حتى الـ24 من الشهر الجاري، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في التأسيس لمجتمع قارئ، وانطلاقاً من التزام الهيئة بالمساهمة في تحقيق مبادئ الخطة الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026 الرامية إلى ترسيخ عادة القراءة بشكل مستدام لدى جميع فئات المجتمع الإماراتي والمقيمين بمختلف أعمارهم.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن مبادرات البرنامج الثقافي لمكتبات دبي العامة، الذي أطلقته الهيئة تحت عنوان «دبي تقرأ» في عام 2017 بهدف المساهمة في نشر المعرفة وتشجيع الاهتمام بالكتاب وتعزيز شغف القراءة بين شتى فئات مجتمع الإمارات، وتطمح من خلاله إلى بيع الكتب المستعملة بأسعار رمزية ليتم إعادة الاستفادة منها، وليكون الكتاب في متناول الجميع.

وتشهد نسخة عام 2020 من معرض الكتاب المستعمل إقبالاً لافتاً من قبل الجمهور، إذ يستعرض باقة متنوعة من الكتب الإنجليزية إلى جانب الكتب العربية للكبار والأطفال، وذلك لتلبية حاجة جمهور المكتبة بثقافاته المختلفة، حيث يرتادها عدد كبير من غير العرب من أفراد المجتمع.

ويُعتبر المعرض من الفعاليات المرغوبة من قبل الجمهور نظراً إلى أثره المهم في تنمية ثقافة القراءة واستدامتها بين أفراد المجتمع.

• جزء من رسالة الهيئة لجعل الكتاب في متناول الجميع.

• المعرض يهدف إلى ترسيخ عادة القراءة بشكل مستدام لدى فئات المجتمع كافة.

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