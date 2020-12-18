محمد بن راشد في اليوم العالمي للغة العربية: نحتاج لمبادرات أكثر من محاضرات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استمرار العمل لحماية لغة الضاد، مشيراً سموه بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر، إلى أن حماية اللغة تتطلب مبادرات أكثر من المحاضرات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر» اليوم: «العمل مستمر لحماية لغتنا.. نحتاج لمبادرات أكثر من محاضرات».

وأرفق سموه التغريدة بمقطع فيديو، يبرز أن اللغة العربية تعد هوية أصيلة راسخة، وجسراً يربطنا بجذورنا وتاريخنا. كما يسلط الفيديو الضوء على منصة «مدرسة»، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وأنجزت المنصة مشروع دورس تعليم لغة الضاد، الذي نجح بعد عام من ظهور في إطلاق 1000 فيديو لتعليم اللغة العربية، استقطبت أكثر من 27 مليون مشاهدة.

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