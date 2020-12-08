متحف استوكهولم مغلق للمرة الأولى منذ 129 عاماً

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

أغلق متحف «سكانسين» المقام في الهواء الطلق في استوكهولم، والشهير بين الأسر التي تزور العاصمة السويدية، أبوابه للمرة الأولى، خلال تاريخه الممتد على مدار 129 عاماً، نتيجة جائحة كورونا.

واعتباراً من الجمعة 27 نوفمبر الماضي أغلق المتحف الواقع في حي دجورجاردن أبوابه حتى إشعار آخر. وأعلن المتحف: «عيد الميلاد في سكانسين مغلق أيضاً».

وقالت جهة التشغيل لأكبر متحف في الهواء الطلق في العالم: «وقت صعب للغاية للمتحف للتحفيز المالي والتمكن من البقاء مفتوحاً في ظل عدم قدرته على استضافة عدد طبيعي من الضيوف»، مشيراً إلى أن رسوم الدخول كانت المصدر الأكبر للدخل.

ويأمل المتحف بإعادة فتح أبوابه في ربيع 2021.

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