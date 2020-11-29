«سكي دبي» يتحوَّل إلى أرض العجائب في موسم الأعياد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «سكي دبي» عن برنامجه الحافل والمميز للفعاليات والأنشطة الاحتفالية الخاصة بموسم الأعياد، حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع بتجربة مميزة، تملأها البهجة والفرح في «أرض العجائب الشتوية»، التي يستضيفها «سكي دبي» من الأول إلى الـ25 من ديسمبر.

وسيشهد «سكي دبي» تحوّلات تجعل منه صورة مثالية لأرض العجائب الشتوية، حيث يوفر لزواره أجواء موسم الأعياد اللطيفة وسط الثلوج الجميلة، مع شجرة عيد الميلاد التي يبلغ طولها 40 قدماً. وسيستضيف الحدث بابا نويل، حيث يمكن للزوار لقاؤه مع مساعديه المرحين في مغارته، وسيحصلون على هدية مميزة كمفاجأة. وللسنة الأولى ستتاح للعائلات فرصة زيارة بابا نويل في يوم عيد الميلاد، بعد أن ينتهي من تسليم الهدايا لجميع الأطفال في جميع أنحاء العالم. كما ستشارك ماما نويل من 13 إلى 24 ديسمبر، حيث تروي للأطفال قصصها المميزة حول بابا نويل، وغزلان الرنة، والأقزام.

وفيما يتجول الزوار في «أرض العجائب الشتوية»، سيستمعون إلى ترانيم الميلاد مباشرة من الجوقة الحاضرة في المكان، كما يمكنهم الاستمتاع بعدد من المأكولات والمشروبات الموسمية، بما فيها بطاريق خبز الزنجبيل، وفطائر اللحمة المهروسة، مع الشوكولاتة الساخنة بنكهة النعنع، التي يحضرها لهم محترفو الشوكولاتة «ميرزام».

وقالت ماريا جدعون، مديرة التسويق لدى شركة «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه»، و«ماجد الفطيم للسينما»: «يُعد الاحتفال هذا العام مع العائلات والأصدقاء أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى. وفي حين ستختلف الأمور قليلاً هذا العام، لكن بإمكان الزوّار الاطمئنان مع ما اتخذته شركة ماجد الفطيم من تدابير واسعة النطاق، لضمان استمتاع الجميع بموسم الأعياد بطريقة آمنة ومسلية. وتشكل أرض العجائب الشتوية في (سكي دبي)، من خلال مجموعتها الواسعة من التجارب الاحتفالية، المكان الأمثل لأجمل الذكريات في ظل أجواء ساحرة مع الأحبة والأصدقاء».

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